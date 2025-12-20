- Дата публікації
-
- Категорія
- Новини
- Кількість переглядів
- 189
- Час на прочитання
- 2 хв
Навіщо на лобовому склі чорні цятки: прихована функція, про яку мало хто знає
Чорні цятки по краях лобового скла є майже в кожному автомобілі, але більшість водіїв не знають, навіщо вони потрібні. Насправді ці елементи виконують одразу кілька важливих функцій.
Багато водіїв лише нещодавно звернули увагу на, здавалося б, дрібну деталь автомобілів — чорні цятки по краях лобового скла. Хоча вони є майже в кожній машині, їхнє справжнє призначення довгий час залишалося непоміченим.
Про це повідомило видання Express.
Йдеться про так звані «фрити» — чорні крапки або суцільну темну смугу вздовж краю лобового скла. Вони розташовані поруч з емальованою планкою та виконують одразу кілька важливих функцій, які напряму впливають на безпеку й комфорт водіння.
Насамперед фрити захищають уретановий клей, за допомогою якого скло кріпиться до кузова. Чорна емаль блокує ультрафіолетові промені, які з часом можуть пошкоджувати герметик, спричиняти його руйнування та навіть появу тріщин.
Крім того, чорні цятки допомагають контролювати температуру скла. Фахівці пояснюють, що точкова матриця рівномірно розподіляє тепло. Це зменшує так зване «лінзування» — оптичне спотворення, коли через нерівномірне нагрівання прямі лінії здаються викривленими.
Особливо помітною ця функція стає в холодну або спекотну погоду. Саме тому в сучасних автомобілях фрити часто наносять і в зоні за дзеркалом заднього виду — щоб додатково блокувати сонячне світло між сонцезахисними козирками.
Окрім практичної користі, чорні цятки виконують і естетичну роль. Поступовий перехід від суцільної темної смуги до прозорого скла робить дизайн акуратнішим і менш різким для ока.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично не можна залишати в машині взимку.