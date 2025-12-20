Навіщо на лобовому склі чорні цятки: прихована функція, про яку мало хто знає

Лобове скло / © Фото з відкритих джерел

Багато водіїв лише нещодавно звернули увагу на, здавалося б, дрібну деталь автомобілів — чорні цятки по краях лобового скла. Хоча вони є майже в кожній машині, їхнє справжнє призначення довгий час залишалося непоміченим.

Про це повідомило видання Express.

Йдеться про так звані «фрити» — чорні крапки або суцільну темну смугу вздовж краю лобового скла. Вони розташовані поруч з емальованою планкою та виконують одразу кілька важливих функцій, які напряму впливають на безпеку й комфорт водіння.

Насамперед фрити захищають уретановий клей, за допомогою якого скло кріпиться до кузова. Чорна емаль блокує ультрафіолетові промені, які з часом можуть пошкоджувати герметик, спричиняти його руйнування та навіть появу тріщин.

Крім того, чорні цятки допомагають контролювати температуру скла. Фахівці пояснюють, що точкова матриця рівномірно розподіляє тепло. Це зменшує так зване «лінзування» — оптичне спотворення, коли через нерівномірне нагрівання прямі лінії здаються викривленими.

Особливо помітною ця функція стає в холодну або спекотну погоду. Саме тому в сучасних автомобілях фрити часто наносять і в зоні за дзеркалом заднього виду — щоб додатково блокувати сонячне світло між сонцезахисними козирками.

Окрім практичної користі, чорні цятки виконують і естетичну роль. Поступовий перехід від суцільної темної смуги до прозорого скла робить дизайн акуратнішим і менш різким для ока.

