Навіщо вмикати кондиціонер в авто взимку: порада, що зекономить гроші

Більшість водіїв з настанням холодів перестають вмикати кондиціонер, вважаючи його суто літньою опцією. Однак, як попереджають автоексперти, така звичка є поширеною і дорогою помилкою, яка може призвести до серйозної поломки кліматичної системи.

Про це пише UA.Motors.

За словами фахівців, повна відмова від використання кондиціонера взимку загрожує раннім зносом його дорогих компонентів. Коли система довго не працює, відбувається кілька негативних процесів:

Висихання ущільнювачів: гумові сальники та ущільнювальні елементи не змащуються, втрачають еластичність, розтріскуються, що призводить до витоку холодоагенту.

Закисання деталей: рухомі частини компресора без роботи можуть «закиснути», і навесні він може просто не запуститися.

Відсутність циркуляції мастила: у системі кондиціонування мастило циркулює разом з холодоагентом. Без періодичних запусків деталі, що труться, залишаються без змащення, що значно прискорює їх знос.

Особливо це критично для автомобілів з великим пробігом, ремонт кліматичної системи яких може обійтися у значну суму.

Щоб уникнути дорогого ремонту навесні, експерти радять дотримуватися простого правила: періодично, хоча б раз на тиждень, вмикати кондиціонер на 10-15 хвилин. Цього часу достатньо, щоб холодоагент разом із мастилом пройшов по всьому контуру, змастив усі деталі та підтримав еластичність ущільнювачів.

Окрім технічної профілактики, у кондиціонера взимку є ще одна надзвичайно важлива функція — осушення повітря. У холодну та вологу погоду вікна в салоні автомобіля активно запотівають, що серйозно погіршує оглядовість та створює небезпеку на дорозі.

Увімкнений кондиціонер ефективно видаляє зайву вологу з повітря в салоні, завдяки чому скло очищується від конденсату за лічені хвилини. Це значно дієвіше, ніж просто спрямовувати на нього тепле повітря від обігрівача.

