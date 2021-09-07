Навіть кузов нефарбований: BMW показала автомобіль, який повністю зроблений із вторсировини

Його збираються відправити в серійне виробництво в 2040 році.

Компанія BMW на виставці IAA Mobility 2021 презентувала концепт абсолютно чистого міського автомобіля майбутнього.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, цей транспортний засіб, який повністю зроблений із вторсировини, має назву i Vision Circular .

Основною особливістю BMW i Vision Circular є повна переробка ("замкнутого циклу"), про що свідчить і назва Circular. Тобто після певного терміну експлуатації перетворений на купу сміття автомобіль можна буде повністю утилізувати або переробити, включаючи батарею. Цікаво, що у нього навіть кузов нефарбований, тому що так чистіше.

press.bmwgroup.com

Зовні електрокар майбутнього має незвичний вигляд. Решітка залишилася впізнаваною, але дизайнери доповнили її яскравими акцентами - безліччю смуг, які світяться. Вітрове скло плавно перетікає в дах, що дозволило візуально подовжити компактний електрокар. У задній частині увагу привертає довга світлова смуга.

Кузов машини виготовлений з вторинного алюмінію. Замість фарбування, він був анодований під бронзу. Задня частина кузову виготовлена з переробленої сталі, а її колір є результатом термічної обробки.

Салон електромобіля BMW i Vision Circular має вигляд максимально футуристичний і досить комфортний. М’які комфортні крісла спереду та диван ззаду, а також відсутність центральної консолі, створюють відчуття дуже просторого і затишного салону. Додає атмосфери “світловий інтерактивний ансамбль” у центрі торпедо. Він замінює традиційні екрани мультимедійних систем та блоки управління. А на бічні аналоги цієї світлової панелі, розташовані на дверях, розміщено кілька сенсорних клавіш для склопідймачів та регулювання крісел.

press.bmwgroup.com

BMW заявляє, що цей концепт не лише слугує лиш для демонстрації можливостей, інноваційних ідей та ходу думок розробників, а й буде втілений у серійному автомобілі десь у 2040 році.

Додамо, що до 2030 року BMW збирається на 50% знизити середні викиди CO2 на один кілометр пробігу у кожної своєї машини, а також на 40% зменшити шкідливі викиди під час виробництва за рахунок застосування вторсировини, а також подальшої утилізації відходів. До кінця десятиліття BMW розраховує збільшити частку електрокарів серед своїх машин, що продаються щорічно, до 50%.

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