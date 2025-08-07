Найбільші ризики у разі купівлі вживаного авто: на що звернути увагу насамперед

Автомобіль / © pixabay.com

Купівля автомобіля з пробігом — завжди ризик. Навіть якщо машина виглядає доглянутою, вона може мати приховані проблеми, які вартуватимуть вам тисячі гривень. Автомеханіки назвали п’ять головних зон, на які слід звернути увагу перед тим, як підписати договір купівлі-продажу.

Про це пише UA Motors.

Насамперед слід перевірити двигун і турбіну — особливо в дизельних і турбованих авто. Якщо мотор втрачає тягу, видає дим або сторонні звуки «на холодну», це може свідчити про серйозні зноси. Несвоєчасна заміна оливи також прискорює знос турбіни — вона може вийти з ладу вже після 200 000 км пробігу.

Друга критична зона — підвіска і гальмівна система. На розбитих дорогах амортизатори, сайлентблоки й гальма зношуються швидко. Скрипи, вібрації або нерівномірний знос шин — ознаки того, що система потребує ремонту.

Не менш важлива перевірка електроніки. Чим новіше авто, тим більше ризиків: несправності клімат-контролю, електросклопідйомників, обігріву сидінь, а також помилки в блоках ABS чи подушках безпеки можуть спричинити дорогий ремонт.

Кузов і вихлопна система — ще одна зона ризику. Іржа часто ховається під декоративними елементами, а прогнилі пороги, арки чи днище вимагають негайного втручання. Також слід перевірити глушник і резонатор.

Нарешті, документи. Відсутність сервісної книжки, сліди втручання у пробіг або незрозуміла історія техобслуговування — серйозний сигнал. Окрема увага — на ремінь ГРМ. Якщо його не міняли, а він порветься — це може означати капітальний ремонт двигуна.

