ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
2 хв

Найбільший ворог вашого автомобіля: досвідчений механік назвав головну загрозу

Американський механік Скотті Кілмер, який працює з автомобілями понад п’ять десятиліть, розкрив, яка, на його думку, проблема найбільше скорочує життя акумулятора і чому варто уважно стежити за станом протектора шин.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Автомеханік Скотті Кілмер

Автомеханік Скотті Кілмер / © скриншот з відео

Американський механік Скотті Кілмер, який має 55-річний досвід роботи з автомобілями, назвав найбільшого ворога автомобільного акумулятора. За його словами, це корозія, і саме вона, а також критичний стан протектора шин, є ключовими факторами, які впливають на безпеку та довговічність авто.

Про це механік розповів на своєму YouTube-каналі.

Небезпека, яка «вбиває» акумулятор

Акумулятор є критично важливою частиною автомобіля, оскільки він є джерелом електричної енергії, необхідної для запуску двигуна та роботи всіх бортових систем. Без нього сучасний автомобіль просто не зрушить з місця. Скотті Кілмер наголошує, що найгіршим ворогом цієї життєво важливої частини є саме корозія, яка часто з’являється на клемах.

Механік пояснив, як саме корозія шкодить акумулятору.

«Корозія створює електричний опір і змушує акумулятор працювати інтенсивніше», — пояснює експерт.

Він також нагадав, що на термін служби акумулятора впливають й інші чинники, зокрема несправність генератора, тривалі періоди простою автомобіля, а також ослаблені або забруднені кабелі. Кілмер радить перевіряти акумулятор кожні два-три роки та змінювати його до того, як він вийде з ладу повністю.

Чому зношені шини — це небезпечно

Окрім акумулятора, Скотті Кілмер звернув увагу на важливість своєчасної заміни шин. Шини є єдиною точкою контакту автомобіля з дорогою, і чим менший протектор, тим менше зчеплення матиме автомобіль, особливо у слизьких умовах.

Кілмер навів приклад дрег-карів, які мають широкі шини без протектора для швидкого прискорення на сухому покритті. Однак він підкреслив, що такі шини абсолютно неефективні під час дощу.

«Але шина без протектора і суцільно гумова, коли йде дощ, марна і ковзатиме як божевільна», — зазначає механік.

Експерт попереджає: якщо протектор вашого автомобіля сильно зношений, машина може бути небезпечною. Фахівці з безпеки радять міняти шини вже при глибині протектора 3 мм.

Нагадаємо, раніше Скотті Кілмер назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг. Механік розкрив фатальну помилку, яку допускають багато водіїв, намагаючись тримати свій автомобіль у чистоті.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie