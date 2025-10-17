Найбільший ворог вашого автомобіля: досвідчений механік назвав головну загрозу

Автомеханік Скотті Кілмер / © скриншот з відео

Американський механік Скотті Кілмер, який має 55-річний досвід роботи з автомобілями, назвав найбільшого ворога автомобільного акумулятора. За його словами, це корозія, і саме вона, а також критичний стан протектора шин, є ключовими факторами, які впливають на безпеку та довговічність авто.

Про це механік розповів на своєму YouTube-каналі.

Небезпека, яка «вбиває» акумулятор

Акумулятор є критично важливою частиною автомобіля, оскільки він є джерелом електричної енергії, необхідної для запуску двигуна та роботи всіх бортових систем. Без нього сучасний автомобіль просто не зрушить з місця. Скотті Кілмер наголошує, що найгіршим ворогом цієї життєво важливої частини є саме корозія, яка часто з’являється на клемах.

Механік пояснив, як саме корозія шкодить акумулятору.

«Корозія створює електричний опір і змушує акумулятор працювати інтенсивніше», — пояснює експерт.

Він також нагадав, що на термін служби акумулятора впливають й інші чинники, зокрема несправність генератора, тривалі періоди простою автомобіля, а також ослаблені або забруднені кабелі. Кілмер радить перевіряти акумулятор кожні два-три роки та змінювати його до того, як він вийде з ладу повністю.

Чому зношені шини — це небезпечно

Окрім акумулятора, Скотті Кілмер звернув увагу на важливість своєчасної заміни шин. Шини є єдиною точкою контакту автомобіля з дорогою, і чим менший протектор, тим менше зчеплення матиме автомобіль, особливо у слизьких умовах.

Кілмер навів приклад дрег-карів, які мають широкі шини без протектора для швидкого прискорення на сухому покритті. Однак він підкреслив, що такі шини абсолютно неефективні під час дощу.

«Але шина без протектора і суцільно гумова, коли йде дощ, марна і ковзатиме як божевільна», — зазначає механік.

Експерт попереджає: якщо протектор вашого автомобіля сильно зношений, машина може бути небезпечною. Фахівці з безпеки радять міняти шини вже при глибині протектора 3 мм.

Нагадаємо, раніше Скотті Кілмер назвав звичку, яка вбиває двигун швидше за пробіг. Механік розкрив фатальну помилку, яку допускають багато водіїв, намагаючись тримати свій автомобіль у чистоті.