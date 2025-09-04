ТСН у соціальних мережах

"Найчастіше ламаються": механіки назвали дві найгірші марки автомобілів

Проблеми з двигунами та гальмами у General Motors (GM), а також з електронікою у Chrysler — головні причини їхньої низької надійності.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Автомеханік

Автомеханік / © pixabay.com

Автомеханіки зі США назвали дві марки автомобілів, які, на їхню думку, найчастіше ламаються та потребують ремонту. Йдеться про General Motors (GM) і Chrysler.

Про це пише BestLife.

General Motors

За словами фахівців, у GM масово виникають проблеми з двигунами, особливо з 6.2-літровими V8. У них часто виходять з ладу підшипники, поршні та інші важливі деталі. Також є зауваження до двигуна 3.6 V6, який встановлюють у багато моделей — його вважають «ненадійним».

У квітні 2025 року GM відкликала майже 600 тисяч позашляховиків і пікапів через ризик раптової зупинки двигуна, що може спричинити аварії.

У травні компанія відкликала ще 62 468 авто через дефект гальмівної системи — зокрема, через коротке замикання, яке може призвести до займання.

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) рекомендувала власникам не паркувати ці авто в гаражах або біля будівель, поки не буде усунено проблему.

Chrysler

Автомобілі марки Chrysler також потрапили до списку найгірших. За словами механіків, нові автомобілі часто мають проблеми з електронікою, а поломки починаються вже за декілька місяців після покупки.

Один з механіків у жартівливій формі заявив: «Найгірше авто 2025 року? Будь-який Chrysler».

У червні 2025 року відкликано 250 600 мінівенів Pacifica і Voyager (2022–2025 рр.) через несправні бічні подушки безпеки. Хоча подушки й спрацьовують, тиск у них може бути недостатнім для повного захисту пасажирів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що деякі двигуни не витримують навіть 100 тисяч кілометрів пробігу — їхній ремонт може коштувати власникам дуже дорого. А також — про п’ятірку моделей, які часто ламаються в Україні.

