Найцікавіші мінікари з усього світу: деякі дійсно дивують

Вони дуже різні, але кожен по своєму цікавий.

Як кажуть: “дорослі чоловіки – це маленькі хлопчики, які просто підросли”. Тож, недивно, що ми готові витрачати великі гроші на свої іграшки.

Про деякі мініатюрні витвори мистецтва, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Ось, наприклад, моделька Chevy Monte Carlo на радіокеруванні. Найцікавіше те, що машинка має активну підвіску, що імітує гідравлічну. Тож стрибає вона дуже непогано. Майстри чудово попрацювали над деталізацією моделі. Машина гарна й дуже швидка. Мініатюрний Chevy такий популярний у США, що його власника постійно запрошують на різні місцеві автофестивалі та конкурси.

Тепер перейдемо до компанії Lego, яка любить створювати щось незвичне та цікавеньке. І черговим її творінням став болід Formula-1. До створення унікальної моделі у масштабі 1 до 8 - долучилися інженери з команди McLaren Racing. Тож, деталізація та увага до найменших дрібниць тут у пріорітеті. Навіть підвіска працює як на “старшому формульному браті”. На проектування іграшкового боліда пішло майже 3 місяці, а от скласти до купи його 1432 елементи можна за якихось півтори години.

Від 60-ти сантиметрових болідів - переходимо до трохи більших транспортних засобів. Brütsch Mopetta – триколісний, так би мовити - механізм - створений у Німеччині в 50 роках. Це щось середнє між мотоциклом та автомобілем. Загалом побудували 14-ть таких машин, та лише 5-ть - вдалося зберегти. Машина мала сталеву раму, щось типу кузова зі скловолокна та вітрове скло. Кермо виконане в мотоциклетному стилі, тож керувати не дуже зручно.

Хоч автомобіль і дивний, але свою пряму функцію свого часу він виконував непогано. Був економний, недорогий у ремонті та без проблем міг довезти до місця призначення. Сьогодні ж через унікальність мати у власній колекції такого малюка мріють мільйони.

Найкрихітніші автомобілі світу

Нагадаємо, на яких авто пересуваються зіркові репери США.