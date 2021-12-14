Найдешевші автомобілі, які можна пригнати з аукціону США

Непогані варіанти потрапляються навіть у невеликому бюджеті.

Пригнати автомобіль з Америки вже давно стало буденною справою, але машин на площадках дуже багато. Тож придбати авто можна майже на будь-який бюджет.

ТСН.Авто підготував для вас добірку найкращих автомобілів, які можна придбати за невеликий цінник. Звісно тут йдеться про авто, на яких можна спокійно та не соромно пересуватись, тож усіляких “мерців” ми пропускаємо.

Розпочнемо з Dodge Dart 2012 року. Таке авто під ключ вам обійдеться 5000 доларів (приблизно 135 000 грн). За ці гроші автомобіль матиме двигун на 1.4 літра з турбіною та механічну коробку передач. Також звісно чим більший пробіг у авто тим вона дешевша. Двигун не скажімо, що сильно ресурсний, але серйозних проблем він не повинен приносити. Комплектація непогана: кондиціонер, електропакет, круїз-контроль та підігрів сидінь.

uk.wikipedia

Далі, якщо вам потрібне звичайне надійне авто, то придивіться до Volkswagen Jetta 2010 року. З усіма платіжками та ремонтом він коштуватиме 6000 доларів (приблизно 162 000 грн). Тут ви вже отримаєте доволі потужний двигун на 2.5 літра, звичайну надійну АКПП та адекватну комплектацію. Якщо ви не ганяєтесь за роком виробництва авто, тоді купляйте та не думайте.

drive2.ru

Перед вами харизматичний малюк – Fiat 500 2012 року. Він коштуватиме готовим в Україні десь 6500 доларів (приблизно 175 500 грн). Двигун звичайний на 1.4 літра з АКПП. Американська версія вигідно відрізняється від Європейської тим, що у неї звичайна автоматична коробка передач, а не робот, що дуже позитивно впливає на комфорт водія. Такий автомобіль добре підійде для водія початківця – недорогий, надійний та має маленькі габарити, щоб не лякатись на вулицях міста.

bidfax.info

Nissan Sentra – вибір №1 серед каршерінгу та таксистів і це не просто так. За авто 2014 року треба буде викласти 7000 доларів (приблизно 189 000 грн). І за доволі скромний цінник ви отримаєте дуже надійний автомобіль з двигуном на 1.8 літра та АКПП. Комплектація звичайна, але навіть в ній є кондиціонер, підігрів сидінь та електропакет. Тож, для звичайних поїздок Nissan Sentra підходить ідеально, враховуючи сучасний дизайн та японську надійність.

https://www.ap.ge

І бестселер серед бюджетних американських авто – Ford Fiesta 2015 року. Такий автомобіль коштуватиме 7500 доларів (приблизно 202 500 грн). Двигун на 1.6 літра та АКПП – все що потрібно невибагливому водію початківцю чи дівчині. Машина комфортна, з цікавим дизайном та доволі надійна. Та якщо щось зламається, знайти деталі взагалі не проблема.

https://plc.ua

Якщо ви підшукуєте для себе варіанти зі США, обов’язково шукайте автомобілі з цілими подушками безпеки – тоді ви будете впевнені у своїй безпеці.

Нагадаємо, що можна придбати на автомобільному ринку України до 6 тисяч доларів.