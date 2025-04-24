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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Найдешевші нові гібридні авто: експерти назвали актуальні ціни в Україні

Крос-хетчбек Citroen C3 четвертого покоління став найдоступнішою моделлю серед гібридів 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Citroen C3

Крос-хетчбек Citroen C3

Автомобільні гібриди з кожним роком набирають популярності через економію палива, екологічність та використання сучасних технологій. Тому й українці все частіше віддають перевагу гібридам. Зокрема, за даними Укравтопром, лише минулого місяця в Україні кількість гібридних авто збільшилась на понад 2100 машин.

Про найдешевші моделі нових самозарядних гібридів (HEV) повідомив портал AUTO.RIA.

Citroen C3 четвертого покоління

Лідером став гібридний крос-хетчбек Citroen C3 четвертого покоління, придбати який можна за ціною від 901 800 грн (приблизно 21,65 тисячі доларів США).

Його технічні характеристики схожі до бензинового аналога:

  • турбодвигун PureTech об’ємом 1,2 літра;

  • електромотор потужністю 21 КС;

  • 6-ступеневий робот DCT;

  • розгін до 100 км/год за 9,9 с;

  • максимальна швидкість — 184 км/год;

  • середня витрата пального — 5,4 л на 100 км.

Автоексперти також зауважують, що однією з переваг цієї моделі є те, що автівка витрачає набагато менше бензину у режимі міської їзди, ніж на трасі.

Від попереднього покоління Citroen C3 відрізняють дещо більші габарити (довжина — 4015 мм, ширина — 1755 мм, висота — 1577 мм) та високий кліренс (197 мм).

Топ-5 найдоступніших гібридів на українському ринку

Попри безумовне лідерство за ціною Citroen C3, експерти радять звернути увагу й на інші моделі гібридів, ціна яких є не надто більшою:

  • Fiat Tipo Cross — від 960 000 грн;

  • Toyota Yaris — від 1 036 745 грн;

  • Jeep Avenger — від 1 071 700 грн;

  • Peugeot 2008 — від 1 125 000 грн.

Нагадаємо, експерти назвали найкращі вживані автомобілі 2025 року. У трійку переможців з економії потрапили надійний гібрид, компактна міська автівка та доступний електрокар.

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Дата публікації
Кількість переглядів
194
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