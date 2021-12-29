Найдешевші вживані електрокари на українському ринку

Стати власником електрокару можна менш ніж за сім тисяч доларів.

Щодня на дорогах нашої країни стає все більше електрокарів. Звісно, більша частина людей ще не готова до таких змін, адже технологія ще доволі сира і інфраструктура зарядних станцій могла бути і кращою. Та якщо, ви все ж таки хочете спробувати, що ж це за “звір” такий і не хочете витрачати багато грошей - є вихід.

ТСН.Авто підготував для вас перелік найдешевших вживаних електрокарів, які представлені на ринку нашої країни.

Розпочнемо звісно з найпершого масового електрокара – Nissan Leaf. Зараз такий автомобіль з вже трохи “втомленою” батареєю 2011 року можна придбати за 4 900 доларів (приблизно 132 300 грн). Ви отримаєте максимально класичний електромобіль, але через великий пробіг акумулятор “електрички” вже не у формі, тому на такому авто від одного заряду ви зможете проїхати приблизно 70 км. Та динаміку та принцип життя з електромобілем ви зрозумієте.

nissan-europe.com

Наступний у нас дуже маленький електрокар, який дуже популярний у Європі – Renault Twizy. За цього малюка 2018 року випуску просять 5 000 доларів (приблизно 135 000 грн). Через свої габарити автомобіль вживає небагато енергії, тому невеличкої батареї вистачає на 100 км пробігу. Та є і свої мінуси: максимальна швидкість машини – 80 км, та немає навіть звичайної пічки. Тому такий електрокар більше підходить як авто вихідного дня.

https://hevcars.com.ua/

Якщо вам треба автомобіль, в який можна завантажити холодильник та ще посадити кількох людей, тоді вам потрібен Renault Kangoo Z.E.. Нове таке авто може проїхати на одному заряді 170 кілометрів, а ось машина з пробігом більш ніж 100 тисяч, вже проїжджає приблизно 80, тому її можна придбати усього за 5 200 доларів (приблизно 140 400 грн). Великий багажник, непогана керованість та стриманий дизайн – все що потрібно для невибагливих покупців.

Renault в Україні

Ще один француз – Citroen C-zero 2011 року. За таке авто доведеться викласти 5 300 доларів (приблизно 143 100 грн). Машина маленька, але доволі містка. Від одного заряду зможе проїхати 80 км, чого повинно вистачить для невеличкого міста. Також, Citroen C-zero добре підійде для дівчат та водіїв початківців.

https://hevcars.com.ua/

І ось ми підійшли до популярного малючка – Smart EQ Fortwo. За автомобіль 2014 року привезеного з США потрібно заплатити 6 400 доларів (приблизно 172 800 грн). На одному заряді Smart проїде 120 км, що досить непоганий показник, як для бюджетного авто. Машина також непогано оснащена усіма сучасними опціями.

Mercedes-Benz

Як бачите, увійти в еру електромобілів можна за досить помірний цінник. Також, не забувайте, що з таким авто ви значно економите на пальному та сервісному обслуговуванні.

Нагадаємо, які електромобілі найчастіше купують у різних країнах Європи: статистика.