Найдешевший електрокросовер Європи викликав шалений ажіотаж на ринку

Його продаж розпочався наприкінці березня.

Як відомо, у березні 2021 року стартувало приймання замовлень на бюджетний електрокросовер - Dacia Spring.

За інформацією InsideEVs, ця модель викликала неабиякий ажіотаж на ринку.

Так, протягом перших чотирьох годин від початку старту продажу одразу півтори тисячі бронювань отримали замовники на цей автомобіль. Загалом, за вісім місяців було отримано 40 тисяч передзамовлень на Dacia Spring, 15 тисяч з яких вже доправлені власникам.

Dacia Spring доступний клієнтам Renault Group, до складу якої входить і румунська марка, в Італії, Франції, Румунії, Іспанії та кількох інших європейських країнах. З 12 березня до червня 2021 року компанія зібрала понад 16 тисяч замовлень. У наступні місяці кількість замовлень складало у середньому понад 5 тисяч одиниць. Причиною цього є досить низька вартість.

insideevs.com

Так, у момент анонса компактного електрокросовера Dacia Spring очікувалося, що європейський цінник новинки не перевищить позначку 20 тисяч євро. Згідно з офіційними даними ситуація ще краще - стартова версія моделі обійдеться покупцям всього в 16 990 євро , і це без урахування пільг. Окрім стандартної версії за 16 990 євро електрокросовер Dacia Spring доступний в модифікації Comfort Plus за 18 490 (13 498 після пільг).

Цікаво, що Dacia Spring заявлений, як “найдоступніший електричний кросовер в Європі”.

Dacia Spring Electric – європейська версія електрокара Renault K-ZE для китайського ринку, який, своєю чергою, створений на базі компактного кросовера Renault Kwid. Автомобіль досягає 3 734 мм в довжину і 1 770 мм в ширину за колісної бази в 2 423 мм.

Окрім того, у цієї моделі повністю електрична силова установка потужністю 33 кВт (44 к.с. і 125 Нм). Максимальна швидкість – 125 км/год (100 км/год для каршерінгової версії). Акумулятор на 26,8 кВт-год; запас ходу на одному заряді – 225 км (WLTP) або 295 км (WLTP City).

Гарантія на Dacia Spring складає 3 роки або 100 тисяч км пробігу, а на його батарею - 8 років або 120 тисяч км пробігу.