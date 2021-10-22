Найдорожчий електромобіль в Україні провалив популярний тест на керованість: відео

Досить несподівано.

Фахівці вирішили випробувати електромобіль Porsche Taycan Cross Turismo у популярному та водночас складному " лосиному тесті ".

Так, "лосиний тест" є одним з найскладніших випробувань для автомобілів. В ході випробувань експерти перевіряють стійкість моделей під час різких перестроювань, під час об'їзду несподіваних перешкод, які імітують розставлені на трасі конуси. Успішним вважається результат, якщо автомобіль впорався з маневрами на швидкості 77 кілометрів на годину.

Щодо Porsche Taycan Cross Turismo, то він успішно впорався з перестроюваннями на швидкості 74 кілометри в годину. Потім водій зробив кілька спроб пройти "лосиний тест" на швидкостях 76 і 77 кілометрів на годину. Однак всі заїзди закінчилися невдало. Taycan Cross Turismo раз у раз чіпляв розставлені на трасі конуси.

Відповідні випробування провели іспанські журналісти видання km77.com.

На думку фахівців, "чисто" пройти випробування універсалу, який важить 2,4 тонни, завадив центр ваги, збільшений дорожній просвіт, а також неправильно підібрані покришки. Всі ці фактори негативно позначилися на маневреності моделі.



Своє припущення експерти підкріпили результатами аналогічного електрокара Taycan у кузові седан, який впорався з "лосиним" тестом на швидкості 78 кілометрів на годину.

Додамо, що Porsche Taycan Cross Turismo є найдорожчим електромобілем, який офіційно продається на ринку України. Його вартість становить понад 2,5 мільйони гривень.

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