Найгірші показники надійності: оприлюднено топ-6 кросоверів

Nissan Juke / © carscoops.com

Компактні кросовери — один із найпопулярніших сегментів на вторинному ринку. Але привабливий цінник не завжди означає вдалу покупку. Британське видання WhatCar оприлюднило список моделей, які демонструють найгірші показники надійності за результатами 2025 року. І деякі імена в цьому переліку справді дивують.

Про це пише ваидання Wheel News.

Методологія: реальні власники, реальні проблеми

Рейтинг складено на основі масштабного опитування власників та аналізу звітів про поломки і несправності. Це не теоретичні припущення інженерів, а жорстка статистика реальної експлуатації. Саме на вторинному ринку всі приховані дефекти конструкції вилазять назовні — гарантія закінчилася, власники змушені ремонтувати за свій рахунок, і статистика стає безжальною.

Антигерої надійності: хто потрапив у чорний список

Nissan Juke бензиновий (з 2019 року) — абсолютний аутсайдер

Найнижчий рейтинг присвоїли саме бензиновій версії другого покоління Nissan Juke. Це особливо прикро, адже перша генерація (2010-2019) мала репутацію досить надійної машини. Новий Juke виявився набагато проблемнішим, незважаючи на сучасну платформу альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Власники скаржаться на проблеми з електронікою, передчасний знос елементів підвіски та несподівані відмови різних систем. Для японського бренду, що традиційно асоціювався з надійністю, це справжній провал.

Kia Sportage (2016-2021) — темна пляма в історії кореянця

Третє та четверте покоління Sportage, які виробляли в цей період, виявилися проблемними. Це особливо дивує, адже Kia останніми роками активно працювала над якістю і навіть пропонує семирічну гарантію.

Проте статистика невблаганна: власники повідомляють про проблеми з двигунами (особливо дизельними), коробками передач та електрикою. Деякі примірники потребують дорогого ремонту вже після 80-100 тисяч кілометрів пробігу.

Mazda CX-60 (з 2022 року) — свіжа модель із застарілими проблемами

Найновіший флагманський кросовер Mazda потрапив до списку, хоча йому ледве виповнилося три роки. CX-60 створювався як преміальна модель для європейського ринку, але реальність виявилася суворою.

Основні скарги стосуються гібридної силової установки plug-in hybrid, яка виявилася недопрацьованою. Власники повідомляють про програмні збої, проблеми з узгодженістю роботи електромотора та ДВЗ, несподівані відмови систем. Для нової моделі це неприйнятно.

Volkswagen Tiguan — німецька якість під питанням

Tiguan — один із комерційно найуспішніших кросоверів Volkswagen, але в рейтингу надійності він виглядає не найкраще. Експерти не уточнюють конкретне покоління, що натякає на системні проблеми різних генерацій.

Традиційні біди німецького кросовера: дорогі в обслуговуванні турбомотори, капризні коробки DSG (особливо семиступінчасті), проблеми з електронікою. Ремонт у офіційних дилерів б’є по кишені, а використання неоригінальних запчастин призводить до нових поломок.

Lexus LBX (з 2023 року) — японська розкіш з дитячими хворобами

Найменший кросовер у лінійці Lexus виявився в списку найпроблемніших — це справжній шок для бренду, що десятиліттями очолював рейтинги надійності. LBX побудований на платформі Toyota Yaris Cross, але щось пішло не так.

Модель занадто нова, щоб робити остаточні висновки, але перші власники вже фіксують проблеми. Можливо, це тимчасові «дитячі хвороби», які Lexus виправить у наступних виробничих серіях. Але факт залишається фактом: зараз LBX у списку аутсайдерів.

Nissan Juke Hybrid (з 2022 року) — гібрид не врятував

Цікаво, що в списку опинився не лише бензиновий Juke, але й його гібридна версія, представлена у 2022 році. Схоже, проблеми закладені в самій конструкції моделі, і тип силової установки мало що змінює.

Гібридна трансмісія додала власних складнощів: вона дорожча в ремонті, а статистика поломок не краща за бензинову версію. Для тих, хто розглядав гібрид як більш надійну альтернативу — це холодний душ.

Що робити покупцям

Потрапляння моделі до цього списку не означає, що кожен конкретний примірник обов’язково проблемний. Але це серйозний сигнал: ризик вище середнього, і перед покупкою потрібна максимально ретельна перевірка.

Якщо ви все ж таки розглядаєте одну з цих моделей, обов’язково:

Замовте незалежну діагностику у перевіреного майстра

Вивчіть історію обслуговування конкретного автомобіля

Перевірте всі електронні системи

Закладіть резерв коштів на можливий ремонт

А краще — зверніть увагу на моделі з протилежного рейтингу, де японські та корейські марки традиційно демонструють кращі результати. Адже автомобіль має возити, а не стояти на СТО.

