Найкращі автомобілі Джеймса Бонда: якими машинами керував легендарний агент 007

А також одне чудове авто, в якому їздив ворог Бонда.

Останній фільм про Джеймса Бонда з Деніелом Крейгом у головній ролі, який називається "Не час помирати", нещодавно вийшов у прокат. У ньому з'являються такі чудові моделі, як гіперкар Aston Martin Valhalla та новий позашляховик Land Rover Defender.

На великих екранах британський агент почав з'являтися ще з 1960-х років. У всіх цих стрічках автомобілі відігравали важливу роль. Тому на сайті Autocar вирішили назвати найкращі авто Бонда за всю історію.

Вікіпедія

Rolls-Royce Phantom III ("Голдфінгер", 1964)

Для плутократичного "Голдфінгер" краще, ніж єдиний на той час Rolls-Royce з двигуном V12, не було нічого. У фільмі його обрали через те, що він міг перевозити багато золота.

Цей автомобіль може розігнатися до 100 км/год за 16,8 секунди, що на зовсім трохи більше, ніж у 1,2-літрової Dacia Sandero.

Вікіпедія

Toyota 2000GT ("Живеш тільки двічі", 1967)

Майже блискучий вибір для Бонда. Це не тільки чудовий та захопливий на вигляд автомобіль, але й перший спортивний автомобіль Японії, який справді заслуговує уваги. Його 2,0-літровий шестициліндровий двигун мав пристойну потужність для тієї епохи, і він чудово керувався.

Проте виявилося, що Шон Коннері, який грав агента, був занадто високим, щоб комфортно втиснутися у машину. Цю проблему вирішили, просто відпилявши дах, щоб перетворити її на неймовірно крутий кабріолет. Хоча це, напевно, погіршило його характеристики.

Associated Press

Ford Mustang Mach 1 ("Діаманти залишаються назавжди", 1971)

Це один з останніх "правильних" американських маслкарів, які перестали випускати після введення законів про викиди. Завдяки 7,0-літровому двигуну Super Cobra Jet Mach 1 він виробляв 375 кінських сил.

У фільмі він знявся у короткій, але відомій сцені, в якій брав участь у погоні. Хоча набагато краще у кіно себе показав цей автомобіль у "Викрасти за 60 секунд" 1974 року. Зараз Ford відродив назва Mach у новому повністю електричному позашляховику.

Вікіпедія

Aston Martin Vanquish ("Помри, але не зараз", 2002)

Vanquish був ідеальним для Бонда. Він не просто гарний, як деякі з його пізніх Aston Martin, але він також було м’язистим і застрашливим.

Цей автомобіль швидкий, гучний і добре збалансований. Після знімань у цьому фільмі Vanquish став дуже популярним.

motor1.com

Jaguar CX-75 ("007: Спектер", 2015)

Не тільки Бонд їздив на чудових автомобілях у своїх фільмах. Його ворог Містер Хінкс був за кермом CX-75. Погоня за автомобілем Бонда ще не мала такий правдоподібно вигляд від часів Пірса Броснана, який на DB5 якось зумів встигнути за Фамке Янссен у Ferrari F355.

CX-75, використаний у фільмі, не мав гібридного силового агрегату та дизайну, які можна побачити в концепті, але все одно видавалося, що він зможе наздогнати Aston Martin DB10, в якому сидів 007.

Раніше ми розповідали про еволюцію Бетмобілів.

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