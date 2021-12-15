Найкращі автомобілі на ринку України з заводським ГБО

Таке авто допоможе своєму власнику значно зекономити.

Українці дуже економний народ, тож щоб заощадити зайву копійку у хід йдуть різні засоби. Один з “залізних” варіантів зекономити на автомобільних витратах – встановити на авто ГБО.

Та деякі автовиробники вже попіклувались про своїх клієнтів та випустили машини зі штатною газовою установкою. ТСН.Авто зробив добірку найцікавіших авто з ГБО встановленим ще на заводі.

Останнім часом великим попитом користуються автомобілі з Кореї. Наприклад, Hyundai Sonata. Такі автомобілі корейці використовують у каршерінгу та таксі. Тож для економії, автомобіль має газову установку. Та треба пам’ятати, що машина їздить виключно на газу, тож долити палива з каністри тут неможливо. Sonata має звичайний двигун на 2 літри, який дуже витривалий. Якщо розглядаєте такий автомобіль, звертайте увагу на те, що в своїй рідній країні на ній вже проїхали мінімум 300 тисяч кілометрів і якщо вам пропонують її з 100 тисячами кілометрів на одометрі – вас обдурюють.

Ще один представник корейської автомобільної промисловості – KIA K5. Якщо чесно, то це авто дуже схоже на Hyundai Sonata. Технічні характеристики аналогічні, газова установка також. Все що відрізняється – це дизайн кузова та салону. Тож, тут вже ви просто обираєте автомобіль на свій смак.

Та для тих, кому потрібен більш сімейний автомобіль німці випустили Opel Zafira. Так, цей автомобіль також має версію з заводським ГБО. Двигун інженери під цю справу обрали звичайний 1.6 ecotec. Opel Zafira простий автомобіль, але він з легкістю закриває всі потреби сучасного водія. Система ГБО тут традиційна – це означає, що водій матиме в своєму розпорядженні як бензобак так і газовий балон. Що значно збільшить максимальний запас ходу автомобіля.

Американські виробники також вміють грати у цю гру. Перед вам Chevrolet Orlando з “рідним” ГБО. Двигун на 2 літри досить потужний та економічний. Таке авто буде комфортне у тривалих поїздках, адже великі американські дивани та досить просторий салон – роблять свою справу. Газова установка тут 4.5 покоління, вона вже має більшу частину переваг 5 покоління, але ремонтувати її не так дорого.

Ну і ми не могли забути про німецький бізнес-клас – Mercedes E-class NGT. Ці автомобілі дуже подобались німцям. Адже автомобіль все такий самий комфортний та гарний, але більш екологічний та економний. Автомобіль працює на метані, таких заправок набагато менше, але авто на такому типі палива значно економічніше. Потужність залишилась така сама, тож від цієї модифікації всі тільки виграли.

Нагадаємо, що в Україні на власників автомобілів із ГБО можуть чекати зміни: що відомо.