Найкращі автомобілі, які можна пригнати зі США у 2021 році

Доступних автомобілів багато, але знайти серед них "скарб" дуже важко.

Вже кілька років український ринок “штормить” від нашестя автомобілів зі США. Звісно, більшість таких автомобілів після дуже поганого ремонту і, не дивлячись на невеликий пробіг, їздити на них страшно та неприємно. Але якщо ви приганяєте автомобіль для себе з реальними мінімальними пошкодженнями та ремонтуєте його за технологією, тоді є шанс отримати гарне авто за непоганий цінник.

ТСН.Авто підготував для вас перелік автомобілів, на які варто звернути увагу на аукціонах США.

Розпочнемо з популярного серед наших водіїв автомобіля - Ford Focus. Така машина в Україні коштує від 11 500 доларів (приблизно 310 500 грн), з Америки авто буде значно дешевшим – 8 500 доларів (приблизно 229 500 грн). Ford Focus дуже гарно підходить в якості першого автомобіля. Габарити маленькі, запчастини дешеві та ще й витрата пального невелика. А кузовні деталі можна придбати на будь-якому базарі чи розбиранні. Комплектацій багато, але навіть у базовій є все, що потрібно для комфортної їзди містом.

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Наступний - ще один бестселер автомобільного світу в Україні - Volkswagen Jetta. В Україні ціна на такі автомобілі стартує від 13 тисяч доларів (приблизно 351 000 грн), а ось з Америки таке авто коштуватиме з ремонтом від 9 тисяч доларів (приблизно 243 000 грн). Це авто – ідеальний сімейний варіант, який не вимагає до себе багато зайвої уваги. Заливай бензин, міняй мастило і вперед. Ще одна перевага американської версії, що можна знайти автомобілі з двигуном на 2,5 літри. На цей агрегат без проблем можна встановити ГБО. Звісно, з сучасними цінами на блакитне паливо це не дуже допоможе, але якщо ви плануєте придбати автомобіль на довгий час, то ГБО - непогана інвестиція. Також комплектація таких машин дуже непогана: кондиціонер, АКПП та мультимедіа з повноцінним дисплеєм.

https://www.vwdrive.com.ua

А зараз перед нами - один із найдоступніших надійних позашляховиків, які можна привезти з Америки – Nissan Rogue. Це авто є аналогом європейського Nissan X-Trail, який на нашому ринку коштує від 17 тисяч доларів (приблизно 459 000 грн), а ось його американського брата можна привезти за 13 тисяч доларів (приблизно 351 000 грн). Великий салон, непоганий двигун на 2,5 літри та повний привід – все, що потрібно невибагливому та практичному водієві.

https://startranslog.com.ua

А як ми могли забути про легендарну Toyota Camry, але у кузові XV70? Цей автомобіль вже дуже сучасний, агресивний та здалеку виглядає дорого, але коли підходиш ближче - все стає на свої місця. Адже Toyota - це не про розкіш, а про надійність. За цей шмат японської інженерії в Україні доведеться викласти від 23 тисяч доларів (приблизно 621 000 грн). Американський трохи підбитий аналог коштуватиме від 18 тисяч доларів (приблизно 486 000 грн). Та щоб реально отримувати задоволення від цього авто, відновлювати його потрібно до ідеалу. Найпопулярніший двигун Toyota Camry на аукціоні – це 2,5 літри, досить потужний, економний та надійний.

uk.wikipedia

І зачепимо трохи люкс з BMW X5 у кузові F15. За цього баварського красеня в Україні доведеться викласти від 30 тисяч доларів (приблизно 810 000 грн), американський автомобіль з аукціону коштуватиме від 23 тисяч доларів (приблизно 621 000 грн). Більшість автомобілів з гарним цінником продаються з турбованим двигуном на 3,0 літри. Комплектації майже у всіх топові, тож тут ви знайдете все, чого душа забажає. Також, якщо сильно хочеться, то без проблем можна переробити це авто на європейське.

https://www.carpixel.net

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