Найкращий аналог популярної Toyota Camry: що придбати на українському ринку

Toyota Camry - дуже популярний автомобіль, але навіть йому можна знайти заміну.

Toyota Camry – це надійність, стиль та відмінна ціна в одному флаконі. За 781 333 грн (приблизно 28 938 доларів) ви отримаєте автомобіль у базовій комплектації, але навіть тут ви отримаєте надійний двигун на 2.5 літра та автоматичну КПП на 8 передач.

Та якщо з якихось причин Toyota вам не до душі, ТСН.Авто склав перелік аналогів, які повною мірою замінять Camry.

Розпочнемо з найдешевшого аналогу Renault Megane Sedan. За неї в автосалоні візьмуть 621 600 грн (приблизно 23 022 доларів). Таку суму ви заплатите за топову версію автомобіля – Intense. Під капотом у нього “ховатиметься” турбований двигун на 1.3 літра, який видає 150 кінських сил, а допомагатиме йому АКПП на 7 передач. На заощаджені гроші можна буде встановити додатковий охоронний комплекс та ще кілька приємних “фішок”.

autocentre.ua

Далі у нас також японський представник - Honda Civic за 699 900 грн (приблизно 25 925 доларів). Це буде комплектація Elegance з двигуном 1.6 літра, оснащеним системою VTEC та непоганим варіатором. Із приємного: підігрів передніх сидінь, камера заднього виду та сучасна мультимедіа з екраном на 7 дюймів.

motor1.com

Mazda 6 – дуже популярний автомобіль в нашій країні. Велику популярність він отримав через те, що за адекватний цінник його можна привезти з США, але сьогодні ми поговоримо про офіційне авто. За нього доведеться викласти 747 900 грн (приблизно 27 700 доларів). Автомобіль буде в базовій комплектації, але з непоганим двигуном на 2 літри та перевіреною роками АКПП на 6 передач. Також у вас буде клімат-контроль, підігрів сидінь та кнопка запуску двигуна.

drive2.ru

Ще один мега популярний автомобіль на нашому ринку – Skoda Octavia. За 771 018 гривень (приблизно 28 556 доларів) ви зможете придбати Octavia в досить непоганій комплектації. Під капотом буде турбований двигун на 2 літри з системою TSI та автоматична коробка DSG на 7 передач. Також всі опції для комфортного пересування на автомобілі будуть доступні. І не треба забувати, що цей автомобіль надійний та має дуже цікавий дизайн.

autocentre.ua

Та останній у списку, але не за значенням – Volkswagen T-Cross. Цей автомобіль коштує 778 647 гривень (приблизно 28 838 доларів). Тут двигун скромніший – усього 1 літр з невеличкою турбіною. Працює він з автоматичною коробкою DSG на 7 передач. Але для наших доріг цей автомобіль дуже гарний, великий кліренс дозволяє долати перешкоди, а невеличкі габарити дають можливість відчувати себе спокійно в умовах мегаполісу.

volkswagen.ua

Тож, як ми бачимо, обрати є з чого. Тільки поспішайте, адже серйозний дефіцит машин в автосалонах спровокував нову схему заробітку.