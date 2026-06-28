Найкращі автомобілі для активного відпочинку та подорожей: рейтинг експертів

Volkswagen Golf Estate / Фото: companycarandvan.co.uk

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Життя в русі вимагає правильного автомобіля. Експерти проаналізували ринок та визначили найкращі автівки для фанатів активного відпочинку. У новий рейтинг увійшли найрізноманітніші моделі: від містких універсалів та популярних кросоверів до потужних пікапів і безкомпромісних позашляховиків.

Про це пише Carzone.

Комфорт та стиль: преміальні універсали та місткі кросовери

Для тих, хто поєднує комфорт, стиль і поїздки на природу, експерти радять звернути увагу на престижні універсали та кросовери. Такі моделі дають достатньо місця для спорядження і добре почуваються на трасі.

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До цього сегмента увійшов Mercedes-Benz E-Class All-Terrain. Цей позашляховий універсал отримав пневмопідвіску та повний привід, що дозволяє однаково впевнено їхати як асфальтом, так і складнішими маршрутами.

Також у добірці є Volkswagen Golf Estate. Модель відзначили за хорошу керованість, просторий багажник і доступнішу ціну порівняно з преміальними конкурентами.

Для важких маршрутів: витривалі всюдиходи та потужні пікапи

Окремо експерти виділили великі семимісні кросовери, які легко справляються з помірним бездоріжжям. Якщо скласти третій ряд сидінь, вони можуть перевозити великий обсяг туристичного спорядження.

Для важких маршрутів рекомендують повноцінні всюдиходи та пікапи. У цьому списку опинився Land Rover Defender, який має великий вибір заводських аксесуарів — від багажників на дах до додаткових контейнерів.

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Серед пікапів експерти відзначили Toyota Hilux. Ця модель давно має репутацію одного з найвитриваліших автомобілів і здатна витримувати серйозні навантаження.

Ще одним варіантом для активного відпочинку назвали рамні пікапи з потужним повним приводом. Вони підходять для перевезення велосипедів, каное, сноубордів та іншого великого спорядження.

Ідеальний вибір для сімейних подорожей та кемпінгу

Для сімейних поїздок експерти радять звернути увагу на практичні моделі. Наприклад, Škoda Superb Estate має один із найбільших багажників у своєму класі, що робить її зручною для велоподорожей.

У списку також опинився Subaru Outback. Автомобіль створений для поїздок у ліс, гори та кемпінгу завдяки фірмовій системі повного приводу.

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Експерти наголошують: вибір авто для активного відпочинку залежить від маршруту, кількості спорядження та умов експлуатації. Але всі моделі з цього рейтингу поєднують головне — практичність, місткість і готовність до пригод.

Нагадаємо, перед літньою відпусткою водіям радять не нехтувати базовою перевіркою технічного стану машини. Фахівці розповіли, що слід перевірити в автомобілі перед далекою подорожжю. Простий огляд перед виїздом допоможе уникнути поломок у дорозі, непередбачених витрат і зіпсованого відпочинку.

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