Найкращі доступні електрокари 2025 року: рейтинг і ціни

Бюджетні електромобілі вперше отримали топові технології. Дізнайтеся, які моделі варті уваги.

Електромобіль

Електромобіль / © Pexels

2025 рік став переломним для сегмента доступних електромобілів. Те, що ще недавно здавалося фантастикою — якісний електрокар за ціною бензинового авто, тепер реальність.

Про це пише Delo.ua.

Лідери серед доступних електрокарів

Китайські та європейські виробники презентували моделі від $22 000 до $38 000, які вже завоювали світові ринки. Серед лідерів — BYD Seagull із запасом ходу 380 км та швидкою зарядкою за 30 хвилин, Wuling Air EV Lingguang — компактний міський варіант, а також Geely Geometry E з автопілотом другого рівня.

Сучасні бюджетні моделі отримали функції, доступні раніше лише у дорогих авто: батареї LFP нового покоління, швидку зарядку до 60 кВт, інтелектуальні системи допомоги водієві.

Бюджетні електромобілі 2025 року отримали технології, які донедавна були доступні лише у преміум-сегменті. Масове виробництво та висока конкуренція суттєво здешевили передові рішення.

Сучасні технології доступних електрокарів:

  • акумулятори LFP нового покоління з підвищеною енергоємністю та ресурсом понад 3000 циклів;

  • інтегровані силові модулі, що поєднують мотор, інвертор і редуктор;

  • швидкісна зарядка постійним струмом до 60 кВт навіть у стандартній комплектації;

  • регульоване рекуперативне гальмування;

  • системи активної безпеки та допомоги водієві (AEB, BSM, LKA).

Чому це вигідно українцям

Витрати на експлуатацію електромобіля у 3-4 рази нижчі, ніж на бензинове авто. Зарядка коштує 40-70 грн на 100 км, техобслуговування дешевше вдвічі, а в більшості українських міст паркування безкоштовне.

Експерти прогнозують, що до 2027 року ціни на електрокари впадуть до $18 000–20 000, а інфраструктура зарядних станцій в Україні зросте удвічі.

