Дата публікації
Найкращі сімейні авто: поради американського блогера та українська реальність

Американський автоексперт Даг ДеМуро склав список ідеальних сімейних автівок для тих, хто не хоче водити нудний мінівен. Ми перевірили ці рекомендації на українському ринку і знайшли цікаву закономірність: те, що у США вважається дешевим, у нас — розкіш, а преміальний люкс раптом виявився найдоступнішим варіантом.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Сімейний автомобіль

Сімейний автомобіль не обов’язково має бути нудним та повільним

Поєднувати поїздки до школи з адреналіном за кермом — мрія багатьох батьків. У США це зробити простіше: ринок насичений, а ціни на вживані авто часто приємно дивують. Але чи працюють поради американських блогерів у наших реаліях?

Американський автоексперт і блогер Даг ДеМуро назвав чотири найкращі моделі, які поєднують практичність із драйвом. Ми проаналізували його вибір і з’ясували, чи доступні ці машини українським водіям та скільки вони коштують насправді.

Cadillac CTS-V Wagon: місія нездійсненна

Універсал із двигуном суперкара (6.2 літра, V8) — це фетиш американських автолюбителів. ДеМуро називає його найкращою інвестицією, адже машина майже не дешевшає.

  • Вердикт блогера: Ідеально для сім’ї, яка любить швидкість. Ціна у США — близько $46 000 (за модель 2012 року).

Українська реальність:

На жаль, для нас це авто — привид. Знайти в Україні саме заряджену версію V-Series в кузові універсал майже неможливо.

  • Що є у нас: Звичайні універсали Cadillac CTS з простими моторами за $10 000 — $13 000.

  • Висновок: Ви отримаєте комфорт, але не драйв. А якщо «єдиноріг» CTS-V і з’явиться у продажу, його ціна буде космічною.

Jeep Wrangler: конструктор за подвійну ціну

Культовий позашляховик, у якому можна зняти дах і двері. ДеМуро вважає його найвеселішим сімейним авто, яке обожнюють діти.

  • Вердикт блогера: Це дешевий квиток у світ пригод. У США модель 2019 року коштує смішні $15 500.

Українська реальність:

Тут на покупця чекає холодний душ. В Україні Wrangler — це не дешева іграшка, а статусний позашляховик.

  • Ціна: За $15 тисяч у нас можна купити хіба що «биток» або дуже стару автівку.

  • Реальний прайс: Нормальний Wrangler 2018–2019 років коштує від $28 000 до $35 000.

  • Висновок: Те, що для американця «бюджетний фан», для українця — дорога покупка.

Lexus IS F: японська надійність, яку не знайти

Це відповідь Lexus на BMW M3. Потужний седан із V8, який не ламається.

  • Вердикт блогера: Чудовий вибір, якщо у вас невелика сім’я (салон тіснуватий). Надійніший за «німців». Ціна у США — близько $37 000.

Українська реальність:

Тут ситуація схожа на американську: машина рідкісна, але ціни адекватні.

  • Ціна: В Україні за екземпляри 2008–2010 років просять близько $35 000.

  • Нюанс: Їх дуже мало у продажу.

  • Висновок: Якщо знайдете — беріть. Це авто дійсно тримає ціну і не витягує гроші на ремонти.

Porsche Panamera: люкс за ціною «бюджетника»

Найбільша несподіванка рейтингу. Чотиримісний хетчбек преміум-класу, який катастрофічно втрачає в ціні з роками.

  • Вердикт блогера: Найкомфортніше авто для чотирьох дорослих. У США стару модель (2012) можна взяти за $17 500, свіжу (2020) — за $49 900.

Українська реальність:

Це єдиний випадок, коли наші ціни збігаються зі штатівськими!

  • Ціна: Перші покоління Panamera (2010–2012) в Україні реально знайти за $15 000 — $19 000.

  • Пастка: Низька ціна входу оманлива.

  • Висновок: Ви можете купити Porsche за ціною нового бюджетного седана, але обслуговування коштуватиме як утримання літака. ДеМуро попереджає: це авто для тих, хто має запасний бюджет на сервіс.

Нагадаємо, купівля вживаного автомобіля часто нагадує розслідування: потрібно уважно вивчити минуле машини, аби не натрапити на приховані проблеми. Водіям порадили, яку коробку передач краще обрати в авто з пробігом — механіку чи автомат.

