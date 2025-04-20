У топ-3 найекономніших авто з пробігом потрапили Toyota Prius, Honda Jazz та Renault Zoe

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Ті, хто хоче зекономити гроші на купівлі автомобіля, зазвичай шукають собі машини на вторинному ринку, адже ціни там набагато нижчі, ніж в автосалонах. Але і серед вживаних автівок знайдуться лідери, які попри свій вік економно витрачають пальне та мають додаткові привабливі характеристики.

Про це пише OBOZ.UA.

Видання склало власний рейтинг та пропонує майбутнім автовласникам звернути увагу на топ-3 найекономніших автомобілів з пробігом, які дозволяють рідше заливати пальне. У трійцю переможців потрапили надійний гібрид, компактна міська автівка та доступний електрокар.

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Toyota Prius

«Популярний гібрид Toyota Prius — вдала модель у будь-якому поколінні», — йдеться у публікації.

Водночас видання зауважує, що ці машини дуже часто продають з великими пробігами. Тому перш ніж вирішити витратити гроші на таку автівку, необхідно детально її оглянути, зробити тестдрайв та за можливості зробити техогляд у надійного автомеханіка.

Honda Jazz

Попри свої «скромні» розміри міська автівка Honda Jazz відома не тільки економічним маленьким двигуном, а й надійністю. Втім це зауваження справедливе тільки у випадку, коли попередній власник дбайливо ставився до автомобіля.

Тож під час купівлі машини не соромтеся ставити більше запитань щодо її минулого: як часто замінювались розхідники, чи є записи щодо історії ремонту, чи стояла автівка в гаражі чи просто неба.

Renault Zoe

На думку тих, хто вже випробував себе в ролі власника електрокара, модель Renault Zoe поступається характеристиками іншим машинам цього типу. Але у неї є об’єктивна перевага — найдоступніша ціна на вживані електрокари.

Якщо ваші потреби обмежуються короткими міськими поїздками, цей варіант буде найкращим за невеликі гроші.

Нагадаємо, водіїв попередили про необхідність перевірити автомобіль, якщо кондиціонер видає неприємний запах. Ігнорування проблеми може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям під час тривалих поїздок.