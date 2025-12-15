Найнадійніші авто на дорозі: механік назвав фаворита

Автомобіль Kia / © pexels.com

Реклама

Один із провідних експертів у сфері автосервісу назвав автомобілі, які вирізняються найвищою надійністю на дорогах, і серед його фаворитів опинилася добре відома марка. Особливу увагу фахівець приділив південнокорейському бренду Kia — це вже другий механік за останній час, який зарахував його до числа найкращих.

Про це пише Express.

Kia показала одні з найкращих результатів під час техоглядів, продемонструвавши високий відсоток успішного проходження з першої спроби та «мінімальну кількість серйозних механічних несправностей». Бренд, до лінійки якого входять Picanto, Ceed і Niro, стабільно посідає високі позиції в рейтингах надійності та дедалі частіше стає вибором водіїв.

Реклама

Генеральний директор ClickMechanic Ендрю Джервіс підкреслив, що автомобілі Kia зазвичай «уникають серйозних дефектів».

«Згідно з відгуками механіків нашої мережі, преміальні та добре спроєктовані бренди найкраще проходять техогляд. Lexus, Kia, Hyundai та більші моделі Honda стабільно демонструють високі показники проходження MOT з першої спроби та потребують менше серйозних ремонтів, ніж у середньому по ринку. Вони не застраховані від поломок, але зазвичай уникають серйозних несправностей, через які автомобілі доводиться негайно відправляти на повторну перевірку», — розповів Джервіс.

Такі оцінки пролунали невдовзі після того, як зірка програми Wheeler Dealers Майк Брюер також назвав Kia та Hyundai найнадійнішими брендами на британських дорогах.

«З власного досвіду продажу авто в One Automotive можу сказати, що коли ми продаємо Kia, вони практично ніколи не повертаються з проблемами», — сказав Брюер.

Реклама

Ведучий популярного телешоу про класичні автомобілі також додав: «Я б назвав Kia. Kia, Hyundai, а також нові китайські компанії на кшталт BYD — вони отримують дуже хороші відгуки щодо якості автомобілів, їхньої надійності та експлуатаційних характеристик. Усі азійські, зокрема японські бренди, завжди мали чудову репутацію з погляду надійності, але й німецькі марки також — хороші авто досі існують».

За інформацією британського автомобільного сайту WhatCar? , Kia вибудувала сильний імідж завдяки своїй надійності та витривалості. Усі автомобілі бренду мають комплексну семирічну гарантію, що додає впевненості власникам.

«Загалом Kia має дуже хорошу репутацію щодо надійності: власники повідомили, що лише 20% їхніх автомобілів мали будь-які проблеми протягом останніх двох років. Крім того, це один із найкращих брендів за рівнем безкоштовного усунення несправностей — 91% власників не платили за ремонт дефектів», — додали у WhatCar?

До слова, видання Consumer Reports склало рейтинг найнадійніших авто 2025 року, підкреслюючи, що надійність є ключовим фактором безпеки і допомагає заощадити на ремонті. Оцінка базувалася на кількох чинниках, включно з результатами краш-тестів. Лідерами рейтингу стали японські бренди.