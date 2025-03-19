Найнадійніші вживані авто: 5 моделей, які проїдуть сотні тисяч кілометрів

Деякі автомобілі служать власникам десятиліттями. П’ять вживаних моделей, які можуть подолати понад 400 000 км.

Деякі вживані авто вирізняються високою надійністю і довговічністю, що дозволяє їм без проблем долати значні відстані. П’ять надійних вживаних авто, здатних проїхати понад 400 000 км.

Про це повідомило видання Wheel-news.

Серед довговічних автомобілів лідирує Toyota Land Cruiser J100 із потужним 4,7-літровим двигуном, який легко проїжджає понад 500 тис. км. Toyota Prius III залишається одним з найнадійніших гібридів, здатних витримувати пробіги від 400 тис. км за належного догляду.

Також до списку потрапила Honda Civic IX із 1,8-літровим двигуном, який демонструє високу витривалість. Відзначилася і Honda Accord VIII, яка зберігає чудові ходові характеристики завдяки надійним 2,4- та 3,5-літровим моторам.

Замикає рейтинг Lexus ES IV із 3,0-літровим V6, який поєднує довговічність і комфорт. Регулярне обслуговування дозволяє цим авто служити власникам десятиліттями.

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