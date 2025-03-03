Найнадійніші вживані авто за свої гроші: рейтинг 2025 року

Якщо ви шукаєте надійний і вигідний вживаний автомобіль, то Honda Fit, Volkswagen Passat і Buick Encore залишаються найкращими варіантами серед 5-річних моделей.
Вибір вживаного автомобіля – чудова можливість придбати якісний транспортний засіб за доступнішою ціною. 2025 року було визначено два рейтинги найнадійніших авто, що пропонують найкраще співвідношення вартості та експлуатаційного ресурсу.
Про це йдеться у дослідженні аналітичного агентства iSeeCars.
Агентство iSeeCars провело масштабне дослідження американського ринку вживаних авто, проаналізувавши понад 700 тис. цінових пропозицій і 368 млн показників одометрів. Основним критерієм була порівняльна оцінка середньої ціни автомобіля та очікуваного терміну його служби, що дозволило визначити середню вартість експлуатації на рік.
Найкращі вживані авто, яким 5 років
За результатами дослідження, найнадійнішою моделлю серед 5-річних авто стала Honda Fit, яка має середню ціну 18 336 дол. і прогнозований термін служби 11,6 року. Це означає, що щорічні витрати на експлуатацію становлять приблизно 1 583 дол.
На другому місці – Volkswagen Passat із середньою ціною 17 636 дол. та прогнозованим терміном служби 9,6 року. Його експлуатаційні витрати становлять близько 1 845 дол. на рік.
Третє місце посів Buick Encore, середня ціна якого становить 16 633 дол., а термін служби оцінюється у 8,8 року. Це дає вартість експлуатації близько 1 897 дол. щороку.
Далі йдуть такі моделі:
- Kia Rio (хетчбек) зі середньою ціною 14 037 дол. і ресурсом експлуатації 6,9 року, що забезпечує середньорічні витрати у 2 023 дол. на рік.
- Honda Civic (20 157 дол., 9,8 року, 2 053 дол. на рік).
- Mazda3 (хетчбек) (20 262 дол., 9,8 року, 2 073 дол. на рік).
- Mitsubishi Outlander Sport (15 821 дол., 7,5 року, 2 102 дол. на рік).
- Toyota Yaris (16 427 дол., 7,6 року, 2 148 дол. на рік).
- Toyota Corolla (17 728 дол., 8,1 року, 2 201 дол. на рік).
- Infiniti Q50 (24 000 дол., 10,6 років, 2 261 долар на рік).
- Honda CR-V (24 524 долари, 10,8 року, 2 276 дол. на рік).
- Mitsubishi Outlander (17 011 дол., 7,2 року, 2 363 дол. на рік).
Середній показник для п’ятирічних вживаних авто – 26 206 дол. за машину, термін служби 7,6 рокку, а річна вартість експлуатації – 3 426 дол.
Найнадійніші вживані авто, яким 10 років
Серед десятирічних вживаних авто лідером знову є Honda Fit, середня ціна якої становить 12 169 дол., а залишковий термін служби оцінюється у 9 років, що забезпечує експлуатаційні витрати на рівні 1 358 дол. на рік.
Друге місце займає Volkswagen Passat, який коштує 9 912 дол. та має прогнозований залишковий термін служби 7 років. Це дає середньорічні витрати 1 424 дол.
На третьому місці — Lincoln MKZ зі середньою ціною 12 298 дол. і ресурсом експлуатації 7,6 року, що означає середньорічну вартість 1 625 дол.
До списку також увійшли:
- Kia Rio (хетчбек) — 9 059 дол., 5,6 року ресурсу, 1 626 дол. на рік.
- Mercedes-Benz CLA — 13 885 дол., 8,5 року ресурсу, 1 643 дол. на рік.
- Kia Rio (седан) — 8 051 дол., 4,8 року, 1 666 дол. на рік.
- Honda Civic — 13 097 дол., 7,9 року, 1 668 дол. на рік.
- Buick Encore — 11 018 дол., 6,5 року, 1 703 дол. на рік.
- Jeep Compass — 9 832 дол., 5,7 року, 1 713 дол. на рік.
- Nissan Versa — 7 638 дол., 4,5 року, 1 716 дол. на рік.
- Toyota Avalon — 15 876 дол., 9 років, 1 760 дол. на рік.
- Mazda CX-9 — 11 474 дол., 6,5 року, 1 771 дол. на рік.
- Hyundai Elantra — 9 603 дол., 5,3 року, 1 798 дол. на рік.
- Tesla Model S — 18 960 дол., 10,5 року 1 800 дол. на рік.
- Ford Fusion Energi — 10 118 дол., 5,6 року, 1 804 дол. на рік.
- Infiniti QX60 — 12 518 дол., 6,9 року, 1 805 дол. на рік.
- Mitsubishi Outlander Sport — 9 954 дол., 5,5 року, 1 811 дол. на рік.
Середній показник для десятирічних авто — 15 655 дол., залишковий термін служби – 6 років.
Якщо ви шукаєте надійний і вигідний вживаний автомобіль, то Honda Fit, Volkswagen Passat і Buick Encore залишаються найкращими варіантами серед 5-річних моделей.
Серед 10-річних авто також можна знайти хороші варіанти, які коштують значно дешевше, але водночас мають досить великий залишковий ресурс.
Нагадаємо, фахівці провели дослідження та склали рейтинг найнадійніших нових авто 2025 року.
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