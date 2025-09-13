Найнадійніші вживані авто: 10 моделей, які прослужать довше за нові

Toyota Sequoia

Автомобільний ринок останніх років показує: уживані авто здатні бути не менш надійними за нові, а іноді й перевершувати їх за тривалістю служби. В умовах, коли пошук машини з ресурсом понад 320 тисяч кілометрів стає частиною фінансового планування, експерти радять обирати перевірені моделі.

Аналітики iSeeCars, які дослідили понад два мільйони автомобілів віком щонайменше 10 модельних років, встановили: окремі моделі здатні проходити від 394 до 477 тисяч кілометрів за умови регулярного обслуговування.

Toyota Sequoia — ≈477 000 км

Найдовговічніший позашляховик у рейтингу. Лідерство Sequoia забезпечує поєднання витривалості та надійності, що підтверджують дані Consumer Reports та iSeeCars.

Toyota Land Cruiser — ≈451 000 км

Легендарний позашляховик, який роками доводить свою міцність. Навіть з великим пробігом Land Cruiser зберігає надійність, тому його сміливо обирають досвідчені автолюбителі.

Chevrolet Suburban — ≈426 000 км

Один із найвитриваліших великих SUV. За результатами дослідження він випереджає конкурентів на кшталт Ford Expedition, Dodge Durango та Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra — ≈412 000 км

Пікапи зазвичай працюють у складних умовах, але Tundra вирізняється винятковою надійністю й без проблем долає понад 400 тисяч км.

GMC Yukon XL — ≈406 000 км

Великий SUV, який може служити власникам більше 20 років. Попри поодинокі проблеми з електронікою чи обладнанням, двигун і трансмісія залишаються надзвичайно витривалими.

Toyota Prius — ≈403 000 км

Гібрид, що став символом економічності та довговічності. Його батарея демонструє високу стійкість до зносу, а сама модель очолює рейтинги надійності серед компактних авто.

Chevrolet Tahoe — ≈403 000 км

Попри середні оцінки RepairPal щодо ймовірності поломок, Tahoe відомий здатністю «ковтати» кілометри й перевершувати конкурентів за загальним ресурсом.

Honda Ridgeline — ≈400 000 км

Універсальний варіант із характеристиками пікапа й легковика. При належному догляді може подолати до 480 тисяч км.

Toyota Avalon — ≈395 000 км

Хоча виробництво Avalon завершили у 2022 році, ця модель стабільно входить до списку довговічних авто. Її ресурс дозволяє розраховувати щонайменше на десятиріччя експлуатації.

Toyota Highlander Hybrid — ≈394 000 км

Трирядний кросовер із високим рівнем надійності. Середній ресурс перевищує 390 тисяч км, а витрати на обслуговування залишаються помірними.

