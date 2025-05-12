Найнадійніші вживані автомобілі з безлімітним пробігом: оприлюднено список

Toyota Camry

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Під час купівлі вживаного автомобіля водії завжди звертають увагу насамперед на пробіг. Але багато автомобілів розраховані на їзду понад 300 тисяч кілометрів за належного обслуговування, забезпечуючи надійний та доступніший транспортний засіб, який може служити роками.

Список вічних автомобілів склали експерти FinanceBuzz.

ТОП-13 найкращих вживаних авто

Toyota Camry (2007-2017)

Honda Accord (2008-2017)

Toyota Prius (2010-2015)

Subaru Outback (2013-2019)

Lexus RX 350 (2007-2015)

Ford F-150 (2011-2014)

Honda CR-V (2012-2016)

Toyota Tacoma (2005-2015)

Honda Fit (2002)

Chevrolet Silverado 1500 (2007-2013)

Toyota Avalon (2005-2012)

Volvo XC90 (2005-2014)

Mazda3 (2010-2013)

Окремі моделі

Toyota Camry була бестселером протягом десятиліть в багатьох країнах світу, й не безпідставно. Авто недороге в обслуговуванні, має доступні запчастини та не має серйозних проблем. Воно може похвалитися чудовою паливною економічністю: чотирициліндрові моделі витрачають 9 л на 100 км у місті та до 6,72 л на трасі. Багато моделей 2007-2017 років легко перевищують позначку в 320 000 км за умови базового технічного обслуговування.

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Honda Accord відомий як надійний автомобіль, практичний та приємний в управлінні. Два найпопулярніші варіанти двигунів для цієї моделі включають 2,4-літровий 4-циліндровий (K24), який пропонує чудову економію палива, та 3,5-літровий V6 (J35), який є потужним та плавним, але, як правило, потребує заміни ременя ГРМ приблизно кожні 160 000 км.

Повнопривідний Subaru Outback однаково добре себе почуває як на гірських дорогах, так й у подорожах по перетнутій місцевості. За належного догляду та обслуговування пробіг може досягнути аж до 480 000 км.

Напрочуд надійний автомобіль Volvo XC90 за умови регулярного обслуговування часто проїжджає понад 360 000 км. Повний привід, функції безпеки та міцна конструкція XC90 роблять його чудовим кросовером на довгі роки.

Раніше ТСН.ua повідомляв, які електромобілі купують українці.

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