Найпопулярніші бензинові авто листопада: "Укравтопром" оприлюднив цікавий рейтинг

Renault Duster

Реклама

У листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік.

Такі дані наводить «Укравтопром».

З цієї кількості нових авто — 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).

Реклама

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1️. RENAULT Duster — 223 од.;

2️. HYUNDAI Tucson — 203 од.;

3️. MAZDA CX5 — 187 од.;

Реклама

4️. SKODA Kodiaq — 116 од.;

5️. SKODA Octavia — 108 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1️. VOLKSWAGEN Golf — 691 од.;

Реклама

2️. VOLKSWAGEN Tiguan — 587 од.;

3️. AUDI Q5 — 519 од.;

4️. NISSAN Rogue — 519 од.;

5️. AUDI A4 — 336 од.

Реклама

Раніше ми писали про те, які автомобілі здатні проїхати понад 400 тисяч км: оприлюднено рейтинг найнадійніших моделей.