ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Найпопулярніші бензинові авто листопада: "Укравтопром" оприлюднив цікавий рейтинг

Renault Duster та Volkswagen Golf очолили рейтинг бензинових авто в Україні за листопад.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Renault Duster

Renault Duster

У листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік.

Такі дані наводить «Укравтопром».

З цієї кількості нових авто — 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).

До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:

1️. RENAULT Duster — 223 од.;

2️. HYUNDAI Tucson — 203 од.;

3️. MAZDA CX5 — 187 од.;

4️. SKODA Kodiaq — 116 од.;

5️. SKODA Octavia — 108 од.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1️. VOLKSWAGEN Golf — 691 од.;

2️. VOLKSWAGEN Tiguan — 587 од.;

3️. AUDI Q5 — 519 од.;

4️. NISSAN Rogue — 519 од.;

5️. AUDI A4 — 336 од.

Раніше ми писали про те, які автомобілі здатні проїхати понад 400 тисяч км: оприлюднено рейтинг найнадійніших моделей.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie