Дата публікації
-
Категорія
Новини
Кількість переглядів
- 76
Час на прочитання
- 1 хв
Найпопулярніші бензинові авто листопада: "Укравтопром" оприлюднив цікавий рейтинг
Renault Duster та Volkswagen Golf очолили рейтинг бензинових авто в Україні за листопад.
У листопаді автопарк України поповнили 12,4 тис. легкових автомобілів з бензиновими двигунами. Це на 43% більше, ніж торік.
Такі дані наводить «Укравтопром».
З цієї кількості нових авто — 2,3 тис. од. (+27%) та 10,1 тис. од. вживаних (+48%).
До ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ потрапили:
1️. RENAULT Duster — 223 од.;
2️. HYUNDAI Tucson — 203 од.;
3️. MAZDA CX5 — 187 од.;
4️. SKODA Kodiaq — 116 од.;
5️. SKODA Octavia — 108 од.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
1️. VOLKSWAGEN Golf — 691 од.;
2️. VOLKSWAGEN Tiguan — 587 од.;
3️. AUDI Q5 — 519 од.;
4️. NISSAN Rogue — 519 од.;
5️. AUDI A4 — 336 од.
