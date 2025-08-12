Найпопулярніші гібриди липня: хто очолив ринок України

Автомобіль / © pixabay.com

Реклама

В Україні у липні 2025 року зареєстрували понад 2,6 тисячі гібридних легкових автомобілів, включно з повногібридними (HEV) та підзарядними гібридами (PHEV).

Про це повідомляє Укравтопром.

Порівняно з липнем минулого року, ринок зріс на 11%.

Реклама

Частка нових автомобілів серед зареєстрованих гібридів становила 52%, що трохи менше, ніж у липні 2024 року, коли показник сягав 57%.

Лідером у сегменті нових легкових гібридів вкотре стала Toyota RAV-4, яку в липні обрали 238 покупців. На другому місці — Toyota Yaris Cross зі 101 проданим авто. Третю позицію посів Renault Duster із результатом 77 реєстрацій.

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість утримує Toyota Prius — 82 автомобілі. Другою стала Ford Escape, яку зареєстрували 74 рази, а замикає трійку лідерів Toyota RAV-4 із 61 авто.

За даними аналітиків, стабільне зростання продажів гібридних авто в Україні пояснюється поєднанням економічності, надійності та зростанням екологічної свідомості покупців.

Реклама

Нагадаємо, висока репутація автомобільного бренду не завжди гарантує бездоганну надійність. Навіть відомі моделі з хорошою історією можуть стати джерелом постійних проблем і витрат. Тому ми писали, про рейтинг автомобільних моделей з частими поломками.