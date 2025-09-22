- Дата публікації
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років: оприлюднено топ-10
Упродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом, авто віком до п’яти років склали 35% цієї кількості.
У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначимо, що упродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років склали 35% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 51%.
Далі йдуть:
бензинові авто — 35%;
гібридні — 9%;
дизельні — 4%;
авто з ГБО — 1%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:
1. TESLA Model Y — 827 од.;
2. TESLA Model 3 — 452 од.;
3. KIA Niro — 275 од.;
4. NISSAN Rogue — 274 од.;
5. MAZDA CX5 — 233 од.;
6. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 од.;
7. HYUNDAI Kona — 186 од.;
8. CHEVROLET Bolt — 159 од.;
9. FORD Escape — 148 од.;
10. AUDI Q5 — 145 од.
