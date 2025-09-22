Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років: оприлюднено топ-10

Рейтинг очолила Tesla Model Y / © Tesla

У минулому місяці українці придбали 7,9 тис. ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це повідомляє «Укравтопром».

Зазначимо, що упродовж серпня український автопарк поповнили 22,7 тис. легковиків з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років склали 35% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 51%.

Далі йдуть:

бензинові авто — 35%;

гібридні — 9%;

дизельні — 4%;

авто з ГБО — 1%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:

1. TESLA Model Y — 827 од.;

2. TESLA Model 3 — 452 од.;

3. KIA Niro — 275 од.;

4. NISSAN Rogue — 274 од.;

5. MAZDA CX5 — 233 од.;

6. VOLKSWAGEN Tiguan — 217 од.;

7. HYUNDAI Kona — 186 од.;

8. CHEVROLET Bolt — 159 од.;

9. FORD Escape — 148 од.;

10. AUDI Q5 — 145 од.

