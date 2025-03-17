Найпопулярніші автомобілі у 2025 році: оприлюднено рейтинг

До переліку увійшла лише одна "електричка".
Представили світовий рейтинг найбільш продаваних моделей автомобілів 2025 року. Його очолив кросовер Toyota RAV4.
Про це повідомляє Fоcus2mоvе.
Станом на сьогодні рейтинг топ-10 світових бестселерів є таким:
- Toyota RAV4 – 73 907 од. (-11,4%);
- Toyota Corolla – 70 822 од. (-26,4%);
- Ford F-Series – 69 805 од.(+42,5%);
- Tesla Model Y – 64 400 од. (-19,6%);
- Honda CR-V – 53 492 од. (-25,2%);
- Volkswagen Tiguan – 46 093 од. (+10,6%);
- Chevrolet Silverado – 44 686 од. (-8,8%);
- Hyundai Tucson – 44 623 од. (-9,8%);
- Toyota Camry – 43 455 од. (-8,1%);
- Kia Sportage – 39 333 од. (-7,7%)
Нагадаємо, багато автовиробників рекомендують міняти моторну оливу кожні 10-15 тисяч кілометрів. Але досвідчені водії та експерти радять робити це частіше.
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