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Найпопулярніші автомобілі у 2025 році: оприлюднено рейтинг

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Найпопулярніші автомобілі у 2025 році: оприлюднено рейтинг

Авто / Фото: pixabay.com

До переліку увійшла лише одна "електричка".

Представили світовий рейтинг найбільш продаваних моделей автомобілів 2025 року. Його очолив кросовер Toyota RAV4.

Про це повідомляє Fоcus2mоvе.

Станом на сьогодні рейтинг топ-10 світових бестселерів є таким:

  1. Toyota RAV4 – 73 907 од. (-11,4%);
  2. Toyota Corolla – 70 822 од. (-26,4%);
  3. Ford F-Series – 69 805 од.(+42,5%);
  4. Tesla Model Y – 64 400 од. (-19,6%);
  5. Honda CR-V – 53 492 од. (-25,2%);
  6. Volkswagen Tiguan – 46 093 од. (+10,6%);
  7. Chevrolet Silverado – 44 686 од. (-8,8%);
  8. Hyundai Tucson – 44 623 од. (-9,8%);
  9. Toyota Camry – 43 455 од. (-8,1%);
  10. Kia Sportage – 39 333 од. (-7,7%)

Нагадаємо, багато автовиробників рекомендують міняти моторну оливу кожні 10-15 тисяч кілометрів. Але досвідчені водії та експерти радять робити це частіше.

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