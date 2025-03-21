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Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років: "Укравтопром" назвав топ-10

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років: "Укравтопром" назвав топ-10

TESLA Model Y очолює рейтинг найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до п’яти років / Фото: www.infocar.ua

Найбільшу частку у сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Минулого місяці українці придбали 4,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це пише "Укравтопром".

Упродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тисяч легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто – 33%;
  • гібридні – 8%;
  • дизельні – 7%;
  • авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:

  1. TESLA Model Y – 430 од.;
  2. TESLA Model 3 – 285 од.;
  3. NISSAN Rogue – 129 од.;
  4. KIA Niro – 129 од.;
  5. AUDI E–Tron Sportback – 118 од.;
  6. CHEVROLET Bolt – 116 од.;
  7. HYUNDAI Kona – 112 од.;
  8. VOLKSWAGEN Tiguan – 102 од.;
  9. AUDI Q5 – 90 од.;
  10. MAZDA CX5 – 87 од.

Нагадаємо, досвідчений перекупник назвав пробіг, з яким не можна купувати вживаний автомобіль.

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