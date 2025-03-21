Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років: "Укравтопром" назвав топ-10

Минулого місяці українці придбали 4,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Про це пише "Укравтопром".

Упродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тисяч легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років становили чверть цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.

Далі йдуть:

бензинові авто – 33%;

гібридні – 8%;

дизельні – 7%;

авто з ГБО – 2%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:

TESLA Model Y – 430 од.; TESLA Model 3 – 285 од.; NISSAN Rogue – 129 од.; KIA Niro – 129 од.; AUDI E–Tron Sportback – 118 од.; CHEVROLET Bolt – 116 од.; HYUNDAI Kona – 112 од.; VOLKSWAGEN Tiguan – 102 од.; AUDI Q5 – 90 од.; MAZDA CX5 – 87 од.

Нагадаємо, досвідчений перекупник назвав пробіг, з яким не можна купувати вживаний автомобіль.

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