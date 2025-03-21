Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до п’яти років: "Укравтопром" назвав топ-10

Найбільшу частку у сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.
Минулого місяці українці придбали 4,2 тисячі ввезених з-за кордону вживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.
Про це пише "Укравтопром".
Упродовж лютого свою першу реєстрацію в Україні пройшли 17 тисяч легкових авто з пробігом. Отже, авто віком до п’яти років становили чверть цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 50%.
Далі йдуть:
- бензинові авто – 33%;
- гібридні – 8%;
- дизельні – 7%;
- авто з ГБО – 2%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до п’яти років, користувались:
- TESLA Model Y – 430 од.;
- TESLA Model 3 – 285 од.;
- NISSAN Rogue – 129 од.;
- KIA Niro – 129 од.;
- AUDI E–Tron Sportback – 118 од.;
- CHEVROLET Bolt – 116 од.;
- HYUNDAI Kona – 112 од.;
- VOLKSWAGEN Tiguan – 102 од.;
- AUDI Q5 – 90 од.;
- MAZDA CX5 – 87 од.
Нагадаємо, досвідчений перекупник назвав пробіг, з яким не можна купувати вживаний автомобіль.
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