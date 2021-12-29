Найпопулярніші вживані автомобілі 2021 року: що обирають покупці

Найкращим вживаним автомобілем виявився BMW 3 серії у кузові F30.

2021 рік заніс свої корективи в світовий автомобільний ринок. Дефіцит нових автомобілів зробив вживані автомобілі головним продуктом. Тепер навіть ті, хто купляв нові авто пересідає на вживані з невеликим пробігом.

Видавництво What Car? на своєму сайті виклало перелік найпопулярніших автомобілів, які рекомендовані до придбання.

Розпочнемо з Range Rover Evoque. Цей автомобіль отримав лише 3 зірки від експертів, перш за все через сумнівну надійність. Авто дуже дороге в обслуговуванні та досить часто ламається. Та не дивлячись на це, машина має дуже стильний дизайн та гарний салон, тож, люди які його купляють, свідомо роблять цей вибір та приймають його з усіма вадами.

Далі доволі таки популярний Nissan Juke. Автомобіль має сумнівний дизайн та невелику місткість, тому він отримав також 3 зірки. Але насамперед, це японський автомобіль, тому надійність тут на високому рівні. Власникам таких авто доводиться чимось поступатись, щоб не мати проблем на дорозі.

Ford Kuga – недорогий автомобіль, яких доволі таки багато на дорогах світу, але набрав він 3 бали. Вся його проблема в тому, що він має досить стриманий дизайн та салон низької якості. Також, за його цінник можна придбати автомобілі більш цікавіші та з більшим простором у салоні.

Один з непоганих бюджетних бестселерів - Volkswagen Polo, він отримав 4 зірки від експертів через те, що коштує він дорожче ніж його однокласники, має слабенький двигун та не дуже гарно керується. Та більшість покупців це ігнорують і купляють авто через її надійність, та зручні габарити.

І ось ми дійшли до переможця, BMW 3-series. Його оцінка – 5 зірок. Автомобіль має проблеми з надійністю та жорсткою підвіскою, але водночас він дуже крутий і за свої гроші дарує дуже багато позитивних емоцій в водінні. Тому водії обирають баварський автомобіль нехтуючи здоровим глуздом.

Нагадаємо, що названі найнадійніші малолітражні автомобілі: переможець неочікуваний.