Найпопулярніший кросовер серед українців навчили заощаджувати пальне

Його поява очікується на початку 2022 року.

Компанія KIA представила на автосалоні в Лос-Анджелесі велике оновлення для свого гібридного кросовера - Sportage Hybrid 2023 .

Про це повідомляє Motor1.

Так, автомобіль майже не змінився зовні, але в технічному плані змін значно більше. Взагалі, KIA Sportage 2023 модельного року дебютував місяць тому і повинен з'явитися у продажу навесні 2022 року. Тепер до уваги публіки представили гібридну версію цієї моделі.

Зазначається, що KIA Sportage Hybrid 2023 отримав гібридну систему з базовим 1,6-літровим турбомотором, що працює у парі з електродвигуном на 44 кВт та літій-іонним акумулятором на 1,5 кВтг. Сумарна віддача силової установки сягає 226 кінських сил. Витрата пального – трохи більше 6 літрів бензину на 100 кілометрів. Трансмісія – 6-швидкісна автоматична. Привід може бути переднім або повним. На одному заряді новинка здатна проїхати до 805 кілометрів.

motor1

Кросовер комплектується 12-дюймовою цифровою панеллю приладів і мультимедійною системою з аналогічним екраном, яка підтримує бездротові Android Auto і Apple CarPlay. Також є слот для зарядки смартфона, камери кругового огляду, преміальна аудіосистема Harman/Kardon та широкий набір систем допомоги водієві. Оздоблення може бути виконане як з тканини, так і зі шкіри.

motor1

Новий KIA Sportage Hibryd надійде в автосалони дилерів на початку наступного року. Ціни будуть оголошені ближче до старту продажу.

Додамо, що початкова версія нового KIA Sportage була презентована влітку. Пізніше з'явилися версії для ринку Європи та для США.

Раніше ТСН.Авто розповідав про те, яка є альтарнатива KIA Sportage на ринку.