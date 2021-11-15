Найпопулярніший кросовер Toyota на честь 25-річчя отримав нову версію

Вартість цієї моделі стане відома в середині грудня 2021 року.

Компанія Toyota вирішила зробити нову версію свого найпопулярнішого кросовера - RAV4 .

Про це повідомляє Motor1.

Як відомо, Toyota RAV4 дуже популярний компактний SUV, який славиться великою надійністю та адекватним цінником. Ця модель вже 25 років випускається японцями. За весь час у світі, було продано більш ніж 10 мільйонів цих авто. І на таку солідну дату, як чверть сторіччя, маркетологи для своїх покупців підготували сюрприз.

Так, у 2022 році в лінійці японського автовиробника з'явиться позашляховик Toyota RAV4 SE Hybrid. Зазначається, що ця версія отримала стандартне однотонне забарвлення, сидіння з тканинним оздобленням, 7-дюймовий сенсорний екран та аудіосистему з шістьма динаміками.

Також потрапляють в очі нові світлодіодні фари, які стали більш виразними. Також в передній частині додали діодні протитуманні фари. Тепер "обличчя" RAV4 стало більш агресивнішим та сучасним.

motor1.com

SE Hybrid поставляється з двома доступними пакетами: Weather та Convenience. Пакет Weather додає кермо з підігрівом, підігрів передніх сидінь і датчик дощу, а пакет Convenience - люк у даху, регульовані задні двері і збільшений 9,0-дюймовий сенсорний екран. Перчатковий ящик, що замикається, і світлодіодне внутрішнє освітлення тепер входять у стандартну комплектацію всіх комплектацій, XLE і старше мають внутрішні перемикачі з підсвічуванням, а модель Limited тепер оснащена передніми сидіннями з електроприводом, регульованими у восьми напрямках.

motor1.com

Інформації про технічну частину кросовера, що посвіжішає, немає. За деякими даними, двигун залишився колишнім. На американському ринку RAV4 пропонують із бензиновим 2,5-літровим атмосферним двигуном, що видає 206 к.с. Коробка передач - восьмиступінчаста автоматична. Гібридна версія кросовера комплектується таким же 2,5-літровим двигуном та електродвигуном. Сумарна віддача - 222 к.с.

Ціни на Toyota RAV4 SE Hybrid повинні стати відомі в середині грудня 2022 року. Оновлений Toyota RAV4 2022 модельного року надійде у продаж на американському ринку до кінця цього року.

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