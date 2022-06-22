Найпопулярніший серед українців електромобіль отримав оновлення та додав у вартості

Електрокар Nissan Leaf пережив рестайлинг та трохи подорожчав.

Як відомо, найпопулярніший електромобіль в Україну найчастіше привозять із США, і саме на американському ринку оголосили нові прайси на модель 2023 року.

Про це повідомляє Autoevolution.

В США оприлюднили ціни та специфікації на модель 2023 року, яка буде продаватись з осені нинішнього.

За базову версію Leaf S японський автовиробник проситиме мінімум 27 800 доларів США. Це робить його рівно на 400 доларів дорожче, ніж модель 2022 року. Друга за рангом конфігурація, SV Plus, коштує вже 35 800 доларів США, що також на 400 доларів дорожче, ніж раніше, передає Auto24.

Nissan Leaf 2023 року не лише дорожчий за попередника, але й трохи гарніший. У цього електричного хетчбека тепер дещо інша решітку радіатора, а також нові фари. Додаткові 17-дюймові багатоспицеві диски також є частиною оновлення, всередині поміняли чорну тканинну оббивку. Крім того, автомобіль можна відрізнити за новим логотипом всередині та зовні.

Фото: autoevolution.com

Фото: autoevolution.com

Технічні характеристики нової моделі поки що невідомі. Втім, вже дещо відомо про оснащення: в базі буде технологія Safety Shield 360 та 6 технологій активної допомоги водієві. Крім того, у SV Plus буде інтелектуальний монітор кругового огляду та ProPilot Assist.

Також залишається незмінним енергоозброєння електромобіля. Якщо вибрати базову комплектацію, ви отримаєте літій-іонну батарею ємністю 40 кВт-год, яка живить електродвигун потужністю 147 к.с. і крутним моментом 320 Нм. Версія SV Plus має акумулятор ємністю 60 кВт/год і двигун потужністю 214 к.с. 339 Нм. З ним електромобіль може проїхати 341 км на повній зарядці (EPA), що аж на 101 км більше, ніж базова версія.

Додамо, що за підсумками травня саме Nissan Leaf став найпопулярнішим електромобілем на ринку України.

Читайте також:

Мінекономіки оновило список автомобілів, які підпадають під сплату податку на розкіш

Верховна Рада повернула мита та оподаткування ПДВ на розмитнення авто та імпортні товари

У Верховній Раді пропонують списувати кредити на знищені внаслідок війни автомобілі