Найпопулярніший серед українців електромобіль перетворили на кросовер: що з цього вийшло

Найпопулярніший серед українців електромобіль перетворили на кросовер: що з цього вийшло

Основною рисою є піднятий кліренс.

Нещодавно розповідалося про те, що електрокар Nissan Leaf у наступному поколінні може стати кросовером.

Як повідомляє Carscoops, майстри тюнінгового ательє ESB з японської Осаки вирішили не відкладати справу в довгу шухляду та, як наслідок, провели свою модернізацію цього електромобіля, перетворивши його саме на кросовер.

Перше, що впадає у вічі побачивши цього автомобіля – значний кліренс. Завдяки комплекту нових пружин та амортизаторів машину підняли над землею на 30 мм і тепер дорожній просвіт сягає 190 мм. Крім того, машину забезпечили відповідною "зубастою" гумою General Grabber АТ, встановленою на 17-дюймових шинах. Вони, безумовно, скоротять пробіг внаслідок високого опору коченню, зате дозволять більш впевнено почуватися бездоріжжям.

carscoops.com

Для створення яскравого образу в стилі SUV, майстри з ESB встановили нові бампери, додали матово-чорні накладки по периметру кузова та на крилах, а місце під номерним знаком пофарбували в чорний колір. Крім того, на даху встановили експедиційний багажник для додаткового багажу або спеціального обладнання з додатковою світлодіодною панеллю, яка покращить видимість у темну пору доби.

Усі зміни стосуються виключно зовнішності машини, а його технічна складова залишилася незмінною. Автомобіль рухається 109-сильним електромотором, а живлення для нього забезпечує літій-іонна батарея на 30 кВтг.

carscoops.com

Додамо, що саме електрокар Nissan Leaf став найпопулярнішою "зеленою" моделлю на ринку України за підсумками жовтня в сегменті вживаних машин на електротязі.

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