Найпопулярніший серед українців електромобіль у наступному поколінні змінить тип кузова

Також Nissan роздумує над новим поколінням моделі Micra.

Nissan Leaf наступного покоління стане кросовером.

Про це повідомляє сайт Autocar з посиланням на одного з керівників Nissan Гійома Картьє.

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Автомобіль буде побудовано на заводі в Сандерленді, Англія, в який інвестували 1 млрд фунтів стерлінгів. Очікується, що модель вийде до 2025 року.

Вона буде базуватися на платформі CMF-EV, яка лежить в основі Nissan Ariya та Renault Megane E-Tech. Архітектура також буде використовуватися в асортименті інших електромобілів від альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi.

Картьє також заявив, що вони роздумують над новим поколінням Micra, яке буде повністю електричним. Планується, що майбутня модель буде базуватися на автомобілях Renault або Mitsubishi, оскільки компанія хоче, щоб вона стала прибутковим членом їхньої лінійки.

Крім того, генеральний директор Nissan Макото Учіда заявив, що вони не інвестують у водневі технології, оскільки зосереджені переважно на електромобілях.

Раніше повідомлялося, що Nissan розпочав випробування унікальної технології переробки вживаних електродвигунів.

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