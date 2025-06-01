Найпоширеніші помилки при купівлі вживаного авто: як не втратити тисячі гривень

Автомобілі / © Pexels

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Купівля автомобіля з пробігом часто виглядає як гарна угода — візуально привабливе авто, доступна ціна, приємний продавець. Проте за фасадом ідеального стану можуть ховатися проблеми, які здатні не лише зіпсувати задоволення від покупки, а й вимагати значних фінансових витрат.

Про це пише ua motors.

Найчастіше ключовий промах покупця — це закоханість у машину ще до її перевірки. Людина бачить дизайн, уявляє себе за кермом — і логіка відключається. Навіть якщо кузов в іржі, салон затертий, а коробка «підштовхує» на холодну, рішення вже прийнято. Продавець це відчуває та починає приховувати недоліки, називаючи їх «особливостями моделі».

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Ще одна небезпека — довіра до документів без перевірки. Один власник у свідоцтві про реєстрацію не гарантує, що авто не було у таксі, в лізингу чи в корпоративному користуванні. Без перевірки за VIN-кодом покупець ризикує придбати машину із забороною на реєстрацію, штрафами, арештом або навіть у заставі. У деяких випадках через кілька місяців власник отримує повістку до суду, бо продавець не мав права укладати угоду.

Розповсюджений міф — що «дрібні недоліки легко виправити». Насправді авто з перевареними порогами чи слідами відновлення після ДТП може мати проблеми з геометрією кузова, вологість у салоні, дефекти лакофарбового покриття. Навіть «легенький поштовх» коробки передач може вказувати на майбутній ремонт, який обійдеться у десятки, а то й сотні тисяч гривень.

Ще одна поширена проблема — скручений пробіг. За словами автоекспертів, це трапляється майже завжди. Показник на одометрі часто не відповідає дійсності: насправді авто може мати втричі більший пробіг. Це означає — зношену підвіску, старе мастило, неремонтовану трансмісію, зношений ремінь ГРМ. Особливо це стосується дизельних кросоверів і преміум-моделей, де двигун ще «тягне», а все інше — вже «втомилось».

Багато покупців покладаються на «свого» майстра. Проте без спеціального обладнання навіть найдосвідченіший механік не зможе оцінити стан турбіни, варіатора, не вичитає помилки в електроніці. Дилерська діагностика коштує кілька тисяч гривень, але може врятувати від неприємностей, що вартуватимуть удесятеро більше.

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Тест-драйв — ще один критичний момент. Обмеження кількома колами навколо будинку — це помилка. Під час справжньої поїздки поза містом можуть проявитися гул трансмісії, ривки коробки, проблеми з рульовим керуванням чи підвіскою. А це — ознаки серйозних поломок.

Також часто нехтують юридичними нюансами. Договір завантажили з інтернету, підписали на коліні, дані вписали від руки — і поїхали в МРЕВ. Але без офіційного оформлення через юриста або державні сервіси у разі ДТП чи спору з колишнім власником доведення права власності може стати квестом.

Останній, але не менш важливий момент — резерв на ремонт. Покупець викладає всі заощадження за авто, не залишаючи грошей на базове обслуговування. А воно може включати заміну мастил, рідин, гальмівної системи, акумулятора, свічок. Мінімальний набір після купівлі — це витрати на 15–30 тисяч гривень.

Нагадаємо, британські експерти розкрили простий автомобільний трюк, який може заощадити водіям влітку. Автомобільні спеціалісти поділилися порадою напередодні літа, коли підвищення температури може спричинити додаткові витрати для власників авто.

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