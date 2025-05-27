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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Найпроблемніші дизельні авто на вторинному ринку: які моделі часто ламаються

Ці 10 моделей авто — лідери антирейтингів через постійні поломки та витратне обслуговування.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Проблемні дизельні авто

Проблемні дизельні авто

Дизельні автомобілі часто обирають через економічність і тягові характеристики. Однак деякі моделі з пробігом перетворюються на справжній випробування для гаманця.

Про це повідомило видання Wheel news.

Серед найбільш проблемних:

  • BMW X5 (E70) 3.0d — дорогий ремонт турбіни та форсунок.

  • Volkswagen Passat B6 2.0 TDI — проблеми з паливною системою.

  • Peugeot 407 2.0 HDi — збої електроніки, слабка турбіна, витоки масла.

  • Ford Mondeo 2.0 TDCi — заміна маховика, несправності коробки.

  • Audi A4 B7 2.0 TDI — проблеми з турбіною, форсунками, прокладкою ГБЦ.

  • Opel Insignia 2.0 CDTI — після 150 тис. км часто потребує заміни фільтра сажі та ремонту КПП.

  • Nissan X-Trail T31 2.0 dCi — швидкий знос ланцюга ГРМ, турбіна.

  • Renault Laguna III 2.0 dCi — проблеми з електрикою, системою охолодження, турбіною.

  • Mercedes-Benz E-Class W211 2.2 CDI — корозія, слабкі форсунки.

  • Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D — проблеми з турбіною і форсунками.

Власники цих авто часто стикаються з поломками вже після 150-200 тис. км пробігу. Відсутність діагностики та історії обслуговування може призвести до значних фінансових втрат.

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