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Найпроблемніші дизельні авто на вторинному ринку: які моделі часто ламаються
Ці 10 моделей авто — лідери антирейтингів через постійні поломки та витратне обслуговування.
Дизельні автомобілі часто обирають через економічність і тягові характеристики. Однак деякі моделі з пробігом перетворюються на справжній випробування для гаманця.
Про це повідомило видання Wheel news.
Серед найбільш проблемних:
BMW X5 (E70) 3.0d — дорогий ремонт турбіни та форсунок.
Volkswagen Passat B6 2.0 TDI — проблеми з паливною системою.
Peugeot 407 2.0 HDi — збої електроніки, слабка турбіна, витоки масла.
Ford Mondeo 2.0 TDCi — заміна маховика, несправності коробки.
Audi A4 B7 2.0 TDI — проблеми з турбіною, форсунками, прокладкою ГБЦ.
Opel Insignia 2.0 CDTI — після 150 тис. км часто потребує заміни фільтра сажі та ремонту КПП.
Nissan X-Trail T31 2.0 dCi — швидкий знос ланцюга ГРМ, турбіна.
Renault Laguna III 2.0 dCi — проблеми з електрикою, системою охолодження, турбіною.
Mercedes-Benz E-Class W211 2.2 CDI — корозія, слабкі форсунки.
Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D — проблеми з турбіною і форсунками.
Власники цих авто часто стикаються з поломками вже після 150-200 тис. км пробігу. Відсутність діагностики та історії обслуговування може призвести до значних фінансових втрат.
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