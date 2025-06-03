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Найпродаваніші авто у світі: хто очолив глобальний рейтинг
Світовий ринок авто змінив лідера: RAV4 випередив Corolla, а Ford F-Series зробив прорив.
З січня по квітень 2025 року Toyota RAV4 став найпродаванішим автомобілем у світі, незважаючи на невелике зростання продажів — лише на 0,5%.
Про це повідомив «Укравтопром», посилаючись на дані focus2move.
На другій позиції опинилася Toyota Corolla, яка втратила 13,6% продажів, а замикає трійку лідерів американський пікап Ford F-Series із приростом у 17,4%.
Десятка найпопулярніших моделей виглядає так:
Toyota RAV4 (+0,5%)
Toyota Corolla (-13,6%)
Ford F-Series (+17,4%)
Tesla Model Y (-29,1%)
Honda CR-V (+0,8%)
Chevrolet Silverado (-5,1%)
Hyundai Tucson (-0,5%)
Toyota Camry (+4,1%)
Toyota Hilux (+0,2%)
Kia Sportage (+0,3%)
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