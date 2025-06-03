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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Найпродаваніші авто у світі: хто очолив глобальний рейтинг

Світовий ринок авто змінив лідера: RAV4 випередив Corolla, а Ford F-Series зробив прорив.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Toyota RAV4

Toyota RAV4 / © motor1.com

З січня по квітень 2025 року Toyota RAV4 став найпродаванішим автомобілем у світі, незважаючи на невелике зростання продажів — лише на 0,5%.

Про це повідомив «Укравтопром», посилаючись на дані focus2move.

На другій позиції опинилася Toyota Corolla, яка втратила 13,6% продажів, а замикає трійку лідерів американський пікап Ford F-Series із приростом у 17,4%.

Десятка найпопулярніших моделей виглядає так:

  • Toyota RAV4 (+0,5%)

  • Toyota Corolla (-13,6%)

  • Ford F-Series (+17,4%)

  • Tesla Model Y (-29,1%)

  • Honda CR-V (+0,8%)

  • Chevrolet Silverado (-5,1%)

  • Hyundai Tucson (-0,5%)

  • Toyota Camry (+4,1%)

  • Toyota Hilux (+0,2%)

  • Kia Sportage (+0,3%)

Раніше ми повідомляли, який бензин краще обрати влітку для безпечної їзди.

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