Найпродаваніші авто у світі: хто очолив глобальний рейтинг

Toyota RAV4 / © motor1.com

Реклама

З січня по квітень 2025 року Toyota RAV4 став найпродаванішим автомобілем у світі, незважаючи на невелике зростання продажів — лише на 0,5%.

Про це повідомив «Укравтопром», посилаючись на дані focus2move.

На другій позиції опинилася Toyota Corolla, яка втратила 13,6% продажів, а замикає трійку лідерів американський пікап Ford F-Series із приростом у 17,4%.

Реклама

Десятка найпопулярніших моделей виглядає так:

Toyota RAV4 (+0,5%)

Toyota Corolla (-13,6%)

Ford F-Series (+17,4%)

Tesla Model Y (-29,1%)

Honda CR-V (+0,8%)

Chevrolet Silverado (-5,1%)

Hyundai Tucson (-0,5%)

Toyota Camry (+4,1%)

Toyota Hilux (+0,2%)

Kia Sportage (+0,3%)

Раніше ми повідомляли, який бензин краще обрати влітку для безпечної їзди.