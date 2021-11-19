Найшвидший серійний автомобіль у світі за 2 мільйони євро розбили в краштесті: відео

Він має 1 914 "коней" потужності.

Наприкінці літа електричний суперкар Nevera від хорватської компанії Rimac офіційно визнали найшвидшим у світі серійним автомобілем.

Відтепер, цей автомобіль вирішили перевірити на безпеку, провівши з ним краштест.

Так, під час численних випробувань хорватські фахівці розбили десятки гіперкарів. За словами розробників, представлений у ролику прототип є першою максимально наближеною версією серійного купе, яке компанія офіційно представила в червні.

Окрім того, перед тим як розбити передсерійний екземпляр під час краштесту, глава марки Мате Рімац особисто протестував автомобіль лісовими дорогами хорватського передмістя. Потім Мате Рімац випробував модель у процесі керованого замету, який виконав у калюжах бруду, після чого вирушив до випробувального центру компанії, де електромобіль знищили, зіштовхнувши його з бар'єром.

Додамо, що рухомою силою для Rimac Nevera стала установка з чотирма електромоторами, яка сумарно видає 1 914 к.с. та 2 360 Нм. Цієї потужності достатньо, щоб розігнати 2 150-кілограмовий гіперкар з місця до першої "сотні" за 1,97 секунди, а до 300 км/год – за 9,3 секунди. На чверть милі (402 метри) у нього йде 8,3 секунди, а максимальна швидкість складає 412 км/год.

Мотори живляться від великої батареї ємністю 120 кВт-год. За словами виробника, цього достатньо, щоб забезпечити до 550 кілометрів ходу на одній зарядці по циклу WLTP. Поповнити запас енергії від 0 до 80 відсотків можна за 22 хвилини: купе підтримує високошвидкісну зарядку потужністю 500 кВт.

Тираж Rimac Nevera обмежений лише 150 екземплярами вартістю два мільйони євро кожний.