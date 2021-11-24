Найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla показав серйозну проблему під час тестів: відео

Найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla показав серйозну проблему під час тестів: відео

Існує великий ризик потрапити в аварію.

Електромобіль Tesla Model S Plaid, який влітку офіційно став найшвидшим серійним автомобілем в історії, схоже, не такий вже ідеальний.

Так, за інформацією InsideEVs, експерти з YouTube-каналу Speed ​​Academy вивели на гоночний трек цей електрокар, щоб перевірити його спортивні можливості. Найшвидший з серійних автомобілів, що коли-небудь випускалися, підніс неприємний сюрприз: він тричі мало не розбився через дивну проблему з гальмівною системою.

Досвідчений експерт Саша Аніс тричі мало не розбив надпотужний електрокар на швидкості 240 км/год через раптову відмову гальмівної системи. Точніше, не повної відмови, а неадекватної роботи гальм. Проблема виявилася на надзвичайно високій швидкості під час гальмування: після натискання на педаль гальма Tesla Model S Plaid блокує колеса і відмовляється уповільнюватися належним чином. Від серйозної аварії експерта уберіг газон.

Проблема з гальмами фіксувалася тричі на тому самому місці траси. Автомобіль з нез’ясованої поки що причини блокував колеса задньої осі. Система ABS не працювала належним чином. Очевидно, це пов’язано з нерівностями у цьому місці траси.

Подальший аналіз зібраної технічної інформації допоміг краще зрозуміти виявлену проблему. Щоразу, коли Tesla Model S Plaid у зоні гальмування наїжджала на нерівність, ABS з якоїсь причини переставала розгальмовувати задні колеса, через що машина ставала некерованою. Під час гальмування першими блокувалися саме вони. На початку уповільнення швидкість обертання задніх коліс була на 80 км/год менша, ніж у передніх – вони починають гальмувати першими, чого бути в принципі не повинно.

Додамо, американська компанія офіційно заявила, що її Tesla Model S Plaid може розігнатися до максимальних 320 км/год, а на те, щоб подолати першу позначку в 100 км/год їй потрібно всього 1,99 секунди.

Цікаво, що цей неймовірний показник не позначився на запасі ходу, оскільки електрокар здатний подолати до 624 км на одній зарядці батареї. До того ж підтримується швидка зарядка: за 15 хвилин запас поповнюється на 300 км ходу. Щодо потужності, то вона складає 1 020 "коней".