Найшвидший серійний автомобіль в історії від Tesla викликав обурення у перших покупців: названо причину

Хоча цю модель презентували лише декілька днів тому.

Як відомо, нещодавно компанія Tesla офіційно презентувала електрокар Model S Plaid, який став найшвидшим серійним автомобілем в історії.

Утім, вже за кілька днів перші покупці цієї машини почали висловлювати своє обурення. Про це розповідають самі клієнти в своїх соціальних мережах.

Так, найбільше запитань викликала нова форма керма. Тепер кермо зрізаний і нагадує такий в болідах "Формули-1". Власники скаржаться, що при поворотах і маневрах на парковці викручувати кермо незручно, а також трапляються помилкові натискання на кнопки управління.

motor1.com

Круглої форми немає зовсім - у кермового колеса повністю зрізана верхня частина. У гонках така форма обумовлена нюансами треку - верхня половина керма не затуляє огляд, а квадратна нижня сприяє зручному хвату двома руками гонщика. Очевидно, що в Tesla таке кермо зробили виключно на догоду дизайну, тоді як в зручності він сильно поступається звичайному круглому колесу.

This dude uses the yoke in the Tesla Model S and it looks abysmal. Turning rotation is so stupid (Model S is 900° (F1 car with same “yoke-style” is 300-400°)) and the dude accidentally hits the horn on the dumb, rotating, capacitive buttons at 1:45. BAD! https://t.co/k5mrARRB0D — Quinn Nelson (@SnazzyQ) June 13, 2021

Раніше у Tesla вже були труднощі через форму керма. Наприклад, під час сертифікації нового авто в Національному управлінні безпеки руху США подібне довго обговорювали, але зрештою дозволили, оскільки прямої заборони на "квадратні" керма в законі немає.

На жаль, замовити автомобіль зі стандартним кермом не можна. Чи з'явиться така опція в майбутньому через загальне обурення, невідомо.

Додамо, що раніше в Мережі з'явилося відео, як розганяється Tesla Model S Plaid.

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