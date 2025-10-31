Найшвидший спосіб прогріти салон авто взимку: простий лайфгак від експерта

Прогрів авто взимку може бути швидшим та ефективнішим за допомогою лише двох кнопок

Реклама

Зима — це не лише красиві пейзажі, а й холодні, запотілі автомобілі, що робить ранкові поїздки некомфортними та навіть небезпечними. Багато водіїв марно намагаються прогріти салон, вмикаючи всі налаштування на максимум. Однак колишній продавець авто Піт, відомий у TikTok як @capturing_cars, стверджує: щоб досягти бажаного тепла за лічені хвилини, потрібно правильно використати лише дві, часто недооцінені, кнопки.

Про цей лайфгак розповів колишній продавець автомобілів Піт, відомий у TikTok під ніком @capturing_cars.

Крок №1: Заблокуй холодне повітря

Перший крок, як і очікувалося, полягає у викручуванні регулятора температури на максимум. Але далі, за словами Піта, не слід одразу вмикати вентилятори на повну потужність. Натомість найважливішим моментом, який часто ігнорують, є кнопка рециркуляції повітря.

Реклама

На більшості авто вона має вигляд стрілки, що закручується по колу. Коли водій активує цю функцію, припиняється «битва» між теплом всередині салону та крижаним повітрям, що постійно надходить ззовні.

«Ви тоді рециркулюєте повітря, яке є в салоні. Замкнене всередині, воно стає теплішим з кожним проходом, тому що не може вийти з машини», — пояснив експерт.

Піт радить тримати режим рециркуляції увімкненим лише перші 5–10 хвилин поїздки, щоб швидко прогріти салон, а потім вимкнути його для доступу свіжого повітря.

Крок №2: Включи кондиціонер, навіть коли холодно

Наступний «секретний» крок може здатися нелогічним: включити кнопку кондиціонера (A/C).

Реклама

Більшість людей вважає, що кондиціонер потрібен лише влітку для охолодження. Однак Піт наголошує, що система кондиціонування призначена для «кондиціонування повітря незалежно від температури».

Як це допомагає взимку? Система кондиціонера активно висушує повітря, що надходить у салон. Це найбільш ефективний спосіб боротьби не лише з холодом, але й з небезпечним запотіванням вікон, яке різко погіршує видимість.

«Якщо він вбудований у ваш автомобіль, це буде ефективніший спосіб зігрітися та прибрати конденсат з вікон», — стверджує експерт.

Нагадаємо, водії часто ігнорують головні правила догляду за шинами, «вбиваючи» їх раніше часу. Фахівець пояснив, як подовжити життя шинам на 2-3 сезони.