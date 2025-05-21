ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Найслабші місця в авто: що ламається найчастіше і як цьому зарадити

Несправності в авто часто стаються раптово, але багато з них можна попередити.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Автомобіль

Автомобіль / © pixabay.com

Кажуть, що профілактика — найкраще лікування. Це повною мірою стосується і автомобілів. Раптова поломка може зіпсувати плани, витягнути чималі гроші з кишені або навіть поставити під загрозу безпеку.

Про це пише портал WhoCanFixMyCar.

Експерти радять регулярно перевіряти ці системи, аби вчасно попередити несправності:

  1. Несправний або розряджений акумулятор. Основні причини: короткі поїздки, увімкнені фари або магнітола вночі, зношення батареї (служить ≈5 років), корозія та слабкий контакт клем. Перед довгою поїздкою завжди перевіряйте стан акумулятора.

  2. Несправний генератор. Якщо фари мерехтять, склоочисники працюють повільно, а приладова панель «блимкає» — це сигнал, що генератор не заряджає акумулятор.

  3. Пошкодження шин. Проколи найчастіше трапляються через знос, поганий тиск або потрапляння в яму. Перевірка тиску та глибини протектора — важливий етап перед поїздкою.

  4. Проблеми з електрикою. Складна електроніка сучасних авто призводить до частих ламань проводки, запобіжників і лампочок. Не ігноруйте жодних попереджувальних сигналів.

  5. Система блокування. Помилки сигналізації, несправності центрального замка або втрата ключа — часта причина звернень до сервісу.

  6. Неправильне пальне. Бензин у дизель — класика помилок на АЗС. Це може зіпсувати паливну систему, тому уважно перевіряйте марку пального перед заправлянням.

  7. Поломка троса зчеплення. Автомобілі з МКПП ризикують лишитися без зчеплення. Пробуксовування передач або залипання педалі — сигнали до негайного ремонту.

  8. Забитий сажовий фільтр (DPF). У дизелів, які їздять лише містом, DPF забивається. Авто стає «млявим», а ремонт — недешевий. Потрібно регулярно його прочищувати або періодично виїжджати на трасу.

  9. Проблеми зі стартером. Якщо авто не заводиться, а ви чуєте клацання або гудіння — перевірте стартер. Він сильно зношується в авто з функцією Start/Stop.

  10. Перегрівання двигуна. Причини — низький рівень охолоджувальної рідини або поломка вентилятора. Регулярна перевірка рідини під капотом — обов’язкова.

Регулярне ТО, уважність до деталей і базова профілактика — найкращий спосіб уникнути більшості проблем, описаних вище.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вторинному ринку США можна знайти чимало гідних автомобілів вартістю до $20 000, які поєднують у собі надійність, економічність та сучасні технології.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie