Найслабші місця в авто: що ламається найчастіше і як цьому зарадити

Автомобіль / © pixabay.com

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Кажуть, що профілактика — найкраще лікування. Це повною мірою стосується і автомобілів. Раптова поломка може зіпсувати плани, витягнути чималі гроші з кишені або навіть поставити під загрозу безпеку.

Про це пише портал WhoCanFixMyCar.

Експерти радять регулярно перевіряти ці системи, аби вчасно попередити несправності:

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Несправний або розряджений акумулятор. Основні причини: короткі поїздки, увімкнені фари або магнітола вночі, зношення батареї (служить ≈5 років), корозія та слабкий контакт клем. Перед довгою поїздкою завжди перевіряйте стан акумулятора. Несправний генератор. Якщо фари мерехтять, склоочисники працюють повільно, а приладова панель «блимкає» — це сигнал, що генератор не заряджає акумулятор. Пошкодження шин. Проколи найчастіше трапляються через знос, поганий тиск або потрапляння в яму. Перевірка тиску та глибини протектора — важливий етап перед поїздкою. Проблеми з електрикою. Складна електроніка сучасних авто призводить до частих ламань проводки, запобіжників і лампочок. Не ігноруйте жодних попереджувальних сигналів. Система блокування. Помилки сигналізації, несправності центрального замка або втрата ключа — часта причина звернень до сервісу. Неправильне пальне. Бензин у дизель — класика помилок на АЗС. Це може зіпсувати паливну систему, тому уважно перевіряйте марку пального перед заправлянням. Поломка троса зчеплення. Автомобілі з МКПП ризикують лишитися без зчеплення. Пробуксовування передач або залипання педалі — сигнали до негайного ремонту. Забитий сажовий фільтр (DPF). У дизелів, які їздять лише містом, DPF забивається. Авто стає «млявим», а ремонт — недешевий. Потрібно регулярно його прочищувати або періодично виїжджати на трасу. Проблеми зі стартером. Якщо авто не заводиться, а ви чуєте клацання або гудіння — перевірте стартер. Він сильно зношується в авто з функцією Start/Stop. Перегрівання двигуна. Причини — низький рівень охолоджувальної рідини або поломка вентилятора. Регулярна перевірка рідини під капотом — обов’язкова.

Регулярне ТО, уважність до деталей і базова профілактика — найкращий спосіб уникнути більшості проблем, описаних вище.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на вторинному ринку США можна знайти чимало гідних автомобілів вартістю до $20 000, які поєднують у собі надійність, економічність та сучасні технології.