Найбільш українська вантажівка: тягач DAF ефектно розмалювали в синьо-жовті кольори з патріотичними зображеннями

Так, автомобіль, який належить українській логістичній компанії “Ніка Транс Логістік”, розмальовано для нагадування громадянам інших країн, в яких буде їздити цей автомобіль, про подвиг українців.

Відповідні світлини з'явилися на сторінці Daf Fan у Facebook.

На фото видно, як на усіх поверхнях автомобіля DAF XF Super Space Cab намалювали малюнки в українському стилі.

На фронтальній частині вантажівки зображено двоє людей, яку протягують одне одному руки, на тлі соняшникового та квіткового поля. На обтікачі машини – напис “Слава Україні”. Задня частина кабіни прикрашена сюжетом відомої марки про російський корабель. З одного боку кабіни зображено мирне життя з дівчиною на фоні міста, з іншої – наших захисників на фронті.

До вашої уваги фото найбільш української вантажівки.

Фото: facebook.com/DAFFanInternational

Фото: facebook.com/DAFFanInternational

Фото: facebook.com/DAFFanInternational

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