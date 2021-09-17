Названа трійка найпопулярніших автовиробників на ринку Європи

Хоча там реєстрації істотно впали.
Ринок нових легкових автомобілів за підсумками серпня 2021 року показав суттєве падіння.
Про це повідомляє пресслужба Європейської асоціації автовиробників (ACEA).
Зазначається, що реєстрація автомобілів в Європейському Союзі знизилася на 19,1% – порівняно з тим же місяцем минулого року – і склала 622 993 одиниці. Так, вже другий місяць поспіль найбільші авторинки ЄС демонструють двозначне зниження: Іспанія (-28,9%), Італія (-27,3%), Німеччина (-23,0%) і Франція (-15,0%).
Перше місце серед країн за кількістю реєстрацій нових легкових автомобілів посідає Німеччина – 193 307 авто. На другому місці Франція, де в серпні було зареєстровано 88 065 авто. Замикає лідерську трійку Італія, де було реалізовано 64 689 нових легкових автомобілів.
Що стосується європейських виробників, то перший рядок традиційно посідає VW Group, яка протягом місяця реалізувала на ринках ЄС 163 995 авто, водночас падіння склало - 15,9% порівняно з торішнім серпнем. На другому місці Stellantis з результатом 111 341 проданих автомобілів, що на 29,7% менше показника річної давності. І третій результат у Renault Group – 65 975 (падіння - 20,7%).
За перші вісім місяців 2021 року обсяг продажу нових легкових автомобілів в ЄС збільшився на 11,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року, склавши в цілому 6,8 мільйона нових легкових автомобілів, і це не дивлячись на слабкі показники ринків ЄС в літні місяці. Але завдяки істотному зростанню продажу на початку року кожен з чотирьох основних ринків за підсумками 8-ми місяців продемонстрував зростання: Італія (+30,9%), Франція (+12,8%), Іспанія (+12,1%) і Німеччина (+2,5%).
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