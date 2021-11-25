Названі найдорожчі автомобілі, які дебютували у 2021 році

Ці автомобілі - це синоніми до слова "розкіш"

Кожен рік автовиробники намагаються вразити своїх покупців новими автомобілями. Дизайн стає все брутальнішим, опцій більшає, тож не дивно, що з цим і росте ціна на нові моделі.

ТСН.Авто підготував добірку найдорожчих автомобілів, які з’явились у продажу в цьому році.

Розпочнемо з американського велетня Cadillac Escalade. За цей автомобіль у середній комплектації дилер попросить 90 тисяч доларів (приблизно 2 385 000 грн.). За ці гроші ви отримаєте дуже багато машини і справжній люкс по-американські. Великі сидіння призначені для кремезних чоловіків з дикого заходу, будуть лагідно обіймати вас і дарувати справжній комфорт, неначе ви сідаєте на канапу у бабусі вдома. Опцій інженери GM також не пожалкували, все що потрібно мати в сучасному позашляховику тут є.

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Далі розглянемо японський люкс – Lexus LX 600. Цей автомобіль коштує 110 тисяч доларів (приблизно 2 915 000 грн.). В цьому випадку покупці платять за славетну японську якість, надійність ну і звісно за люкс. Високоякісна шкіра, нові технології та потужний двигун роблять свою справу. Щодо останнього, на заміну 5.7 літрового V8 пришла турбована “шістка” на 3.5 літри. Деяких це засмутило, але Lexus вже встиг показати, що цього агрегату більш ніж достатньо.

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Тепер переходимо до трійці переможців. Бронзову нагороду нашого топу отримала шалена новинка від Mercedes – EQS. Вона коштує 130 тисяч доларів (приблизно 3 445 000 грн.). Ця люксова “електричка” приголомшила всіх. Тільки уявіть, S-class, який у обслуговуванні та щоденній їзді коштує дешевше ніж Ланос з ГБО. Цей автомобіль справді дуже модерновий та нагадує корабель прибульців. Там лише треба заглянути у салон і ви просто не зможете з нього вийти.

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Срібло отримав Mercedes-Maybach Gls 600. За цього монстра доведеться викласти 185 тисяч доларів (приблизно 4 902 500 грн.). Цей автомобіль створений для того, щоб дивувати розкішшю. Потужний V8 на 558 к.с. донесе цей люксовий корабель будь-куди. Подорожувати на цьому автомобілі одне задоволення. Великий кліренс та плавна підвіска “ковтає” всі нерівності наших доріг.

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І наш переможець - Mercedes-Maybach S-Class у кузові Z223. За розкіш потрібно буде заплатити 220 тисяч доларів (приблизно 5 830 000 грн.). Цей красень коштує цих грошей. Адже інженерам та дизайнерам Mercedes вдалося вивести слово “люкс” на новий рівень. Шкіра тільки найвищого ґатунку, панелі зі справжнього дерева та просто ідеальна шумоізоляція, щоб ви завжди могли залишитись наодинці зі своїми думками.

allcarz

Та якщо, ці автомобілі поки недосяжні, пропонуємо ознайомитись з переліком доступних люксових автомобілів.