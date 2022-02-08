Названі найгірші автомобілі, які можна придбати на аукціоні у США

Автомобілі коштують небагато, але проблем принесуть чимало.

Вживані заокеанські машини давно підкорили серця українських автолюбителів. Однак від любові до ненависті – один крок. І аби не зробити його, треба знати про можливі підступи.

Про найгірші автомобілі з Нового світу дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Розпочнемо з популярного Chevrolet Cruze 2 покоління. Крутий дизайн, непогане оснащення, помірна ціна – до 10 тисяч доларів. Та треба бути готовим до проблем. Більшість таких машин зі США мають турбомотор на 1.4 літра. Авжеж, їде Cruze непогано, але турбіна на такому невеличкому двигуні – досить сумнівне рішення. Фактично, вона поволі нищить серце автомобіля. В режимі міста, цей агрегат проживе приблизно 100 тисяч кілометрів.

Далі – майже народне авто Ford Focus. Коштує небагато, має багато опцій та непоганий дизайн. Невеликі габарити ідеальні для трафіку великого міста. Тут проблем із двигуном немає, натомість, всі вони ховаються в роботизованій коробці передач Power Shift. Здебільшого вона довго не живе і на власника може чекати доволі дорогий ремонт.

Наступний у нас – Chevrolet Equinox. Великий і стильний, наче створений для чималої сім’ї. Тут новий власник може стикнутися з тією ж проблемою, що й з Cruze. Цього велетня оснастили невеличким турбованим двигуном на 1.5 літра. За рахунок турбіни кросовер їде непогано, але через постійне навантаження ресурс двигуна вичерпується просто на очах.

Це традиційні авто. А от – футуристичне і теж проблемне для українських доріг. Нова Toyota Mirai – автомобіль дуже крутий і технологічний. Великий салон, багато функцій та просто космічний дизайн. Та для українців це авто – проблема, бо його просто нема де заправити. Річ у тім, що Mirai працює на водні. В нашій країні інфраструктура водневих заправок навіть не на початковому етапі, це радше ще не сформований “ембріон”.

І наостанок мрія всіх молодих хлопців – BMW 3 series в кузові F30. Ці американські німці – як і всі BMW – дарують власникові вибух адреналіну. Однак до нас вони найчастіше потрапляють зі звичайним двигуном на 2 літри. І це проблема – хоч він доволі економний, проте надійність його – сумнівна. Все через екологічні стандарти – двигун надто сильно намагалися в них втиснути й додали забагато додаткових механізмів. А що їх більше, то частіше вони ламаються. Такий він – закон природи.

Автомобілі, які не варто купувати

Щоб мати менше проблем з новим автомобілем, треба добре вивчити всі проблеми моделі та перевірити авто на СТО.