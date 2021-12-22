Названі найнадійніші малолітражні автомобілі: переможець неочікуваний

Dacia Sandero через свою надійність та ціну отримала перше місце.

Малолітражки – це ідеальні автомобілі для міста, адже коли стоїш у заторах, зовсім неважливо скільки літрів у тебе двигун та за скільки секунд він розганяє автомобіль до сотні, всі стоять і ти стоїш. Тому, дуже добре, коли авто не зжирає десятками літрів пальне, а споживає його помірно. Також, таке авто добре підходить водіям початківцям, через свої маленькі габарити та непримхливість.

Видавництво What Car? підготувало добірку найнадійніших малолітражних автомобілів.

Розпочнемо з Kia Rio 2017 модельного року. Він отримав 94% надійності. Найчастіше водії мають проблеми з коробкою передач та кондиціонером, але автовиробник вирішив їх по гарантії. Також деякі люди помітили, що якість кузова могла би бути і кращою.

Renault Clio з 2013 по 2019 роки отримав від експертів 94,3% надійності. Більшість проблем було пов’язано з кузовом та кондиціонером. Ці проблеми також усували на дилері, тож це не сильно вплинуло на оцінку. Більше за все, людей дратувала проблема зі скрипучими сидіннями, яка подолати так і не вдалося.

Volkswagen Up 2012 року отримав 94,8% надійності. Власники таких автомобілів мали проблеми з корозією кузова та досить поганими гальмами. Проблеми з гальмами вирішили на дилерському сервісі, а ось з кузовом водіям безкоштовно ніхто не допоміг.

Бензиновий Ford Fiesta 2008-2017 роки отримав 95% надійності. Тут вже традиційно спостерігаються проблеми с системою кондиціонування та гальмами. Та вони не надто критичні та вирішувались за невелику суму грошей.

MINI Cooper 2014 року набрав вже 96,9% надійності, що вже більш солідний показник. 7% автомобілів мали якість проблеми. Загалом вони зачіпають акумуляторну батарею та знову ж таки корозію кузова. Більшість проблем дилер зміг усунити менш ніж за добу.

Honda Jazz 2015-2020 років – досить популярний сімейний хетчбек, який отримав від журі 98,1% надійності. Люди зіткнулись з проблемою не дуже якісного матеріалу сидінь та у деяких були проблеми з ходовою частиною авто, їх було вирішено та усунуто.

Hyundai i20 2015-2020 років набрав 99% надійності. Цей автомобіль не користується шаленою популярністю у водіїв, а дарма. Єдине з чим власникам довелося поборотися – це проблема з термостатом, але виробник її виправив дуже швидко.

Suzuki Swift 2017 модельного року заробив 99,3% надійності. Таких автомобілів можна дуже часто побачити на дорогах України і це не просто так. Адже, єдина проблема з якою водії розбиралися – це недостатня потужність вентилятора пічки. Як виявилось, на станції замінили фільтр салону і все повернулося у норму.

Hyundai i10 2014-2020 років отримав 99,6% надійності. Hyundai i10 в цьому кузові досить доступний та надійний автомобіль, який ідеально підходить для початківців. В перших версіях авто були проблеми з рульовою рейкою, її міняли на нову і проблема більше не поверталась.

І наш переможець, який отримав 100% - Dacia Sandero 2013-2020 років. За її цінник скаржитись на автомобіль просто нереально. Але власники відмічають, що за кілька років експлуатації у автомобіля не виникало ніяких проблем.

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